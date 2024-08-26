Gazze'de tehlike büyüyor: Çocuk felci kitlesel sakatlıklara neden olabilir

İngiltere merkezli uluslararası kuruluş Save The Children, Gazze'de çocuk felci hastalığına müdahale edilememesi durumunda salgının kitlesel ölçekte sakatlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Hastalığın tüm çocuklar için ciddi risk teşkil ettiğini vurgulanarak eğer kitlesel salgın olursa bunun Gazze sınırlarının ötesindeki ve bölgedeki çocukları da etkileyeceği belirtildi.

Gazze'de tehlike büyüyor: Çocuk felci kitlesel sakatlıklara neden olabilir - 1

İLK ÇOCUK FELCİ VAKASI

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children'ın yetkilisi Alexandra Saieh, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de 25 yıl sonra ilk çocuk felcinin tespit edilmesiyle geniş çaplı aşı kampanyası ve acil ateşkesin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saieh, Gazze'de 16 Ağustos'ta ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğine dikkati çekti.

Bunun kritik öneme sahip ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılamaması ve altyapı tahribatının doğrudan sonucu olduğunu vurguladı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de tehlike büyüyor: Çocuk felci kitlesel sakatlıklara neden olabilir - 2

SALGIN HASTALIKLAR YÜKSELİŞTE

Gazze'de temiz su bulunmuyor ve yüzlerce kişi tek bir tuvaleti paylaşmak zorunda kalıyor.

Saieh, halkın sığındığı barınakların da aşırı kalabalık olduğuna işaret ederek, bunların sonucunda son birkaç aydır Hepatit A başta gelmek üzere çeşitli salgın hastalıkların görüldüğünü, son olarak da çocuk felcinin tespit edildiğini söyledi.

Gazze'de tehlike büyüyor: Çocuk felci kitlesel sakatlıklara neden olabilir - 3

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Alexandra Saieh, çocuk felci aşılarının Gazze'ye girişi için görüşmelerin sürdüğünü ancak bombardımandan ötürü sağlık çalışanlarının bu aşıları yapamayacağını dile getirdi.

Bu nedenle uluslararası yardım kuruluşları Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanabilmesi için "acil ateşkes" çağrısında bulunuyor.

Gazze'de tehlike büyüyor: Çocuk felci kitlesel sakatlıklara neden olabilir - 4

AŞILAMA SÜRECİ ZORLU OLACAK

Gazze'de güvenli herhangi bir yerin olmamasının aşı uygulamasını zorlaştıracağını kaydeden Saieh, şunları söyledi:

"Eğer ateşkes olmazsa ve İsrail bombardımanı devam ederse aşıları uygulamak fiziksel olarak imkansız hale gelecek. Ayrıca insanlar öldürülmekten korkacakları için aşıların uygulandığı yerlere gelen yardım kuruluşlarına yaklaşmakta kendilerini güvende hissetmeyecekler. Dolayısıyla, bunlar ateşkes olmaması halinde çocukları aşılamak için karşılaşacağımız gerçek zorluklardır."

Gazze'de tehlike büyüyor: Çocuk felci kitlesel sakatlıklara neden olabilir - 5

SINIR ÖTESİNDEKİ ÇOCUKLARI DA ETKİLEYECEK

Saieh, bu hastalığın tüm çocuklar için ciddi risk teşkil ettiğini vurgulayarak, "Çocuk felci sınır tanımaz. Eğer kitlesel salgın olursa bu, sadece Gazze'deki çocukları etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda Gazze sınırlarının ötesindeki ve bölgedeki çocukları da etkileyecek" dedi.

Gazze'de tehlike büyüyor: Çocuk felci kitlesel sakatlıklara neden olabilir - 6

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Gazze'de 25 yıl sonra çocuk felci vakası görülmesinden derin endişe duyulduğunu ve incelemeler doğrultusunda genom dizileme sonuçlarının, virüsün haziranda Gazze'nin atık suyundan toplanan çevresel örneklerde tespit edilen "tip 2 çocuk felci virüsü" ile bağlantılı olduğunu doğruladığını açıklamıştı.

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