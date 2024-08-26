Gazze'de tehlike büyüyor: Çocuk felci kitlesel sakatlıklara neden olabilir
İngiltere merkezli uluslararası kuruluş Save The Children, Gazze'de çocuk felci hastalığına müdahale edilememesi durumunda salgının kitlesel ölçekte sakatlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Hastalığın tüm çocuklar için ciddi risk teşkil ettiğini vurgulanarak eğer kitlesel salgın olursa bunun Gazze sınırlarının ötesindeki ve bölgedeki çocukları da etkileyeceği belirtildi.
İLK ÇOCUK FELCİ VAKASI
Uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children'ın yetkilisi Alexandra Saieh, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de 25 yıl sonra ilk çocuk felcinin tespit edilmesiyle geniş çaplı aşı kampanyası ve acil ateşkesin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Saieh, Gazze'de 16 Ağustos'ta ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğine dikkati çekti.
Bunun kritik öneme sahip ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılamaması ve altyapı tahribatının doğrudan sonucu olduğunu vurguladı.