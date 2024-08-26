Gazze'de tehlike büyüyor: Çocuk felci kitlesel sakatlıklara neden olabilir

AŞILAMA SÜRECİ ZORLU OLACAK

Gazze'de güvenli herhangi bir yerin olmamasının aşı uygulamasını zorlaştıracağını kaydeden Saieh, şunları söyledi:

"Eğer ateşkes olmazsa ve İsrail bombardımanı devam ederse aşıları uygulamak fiziksel olarak imkansız hale gelecek. Ayrıca insanlar öldürülmekten korkacakları için aşıların uygulandığı yerlere gelen yardım kuruluşlarına yaklaşmakta kendilerini güvende hissetmeyecekler. Dolayısıyla, bunlar ateşkes olmaması halinde çocukları aşılamak için karşılaşacağımız gerçek zorluklardır."