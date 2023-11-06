Gazze'de telefon erişimi yeniden sağlanıyor: İsrail gece boyunca bombaladı
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 450 yeri vurduğunu duyurdu. Filistin telekom şirketi yoğun saldırılar öncesi kesilen telefon ve internet hizmetinin kademeli olarak geri geldiğini açıkladı. Gazze'de can kaybı 10 bine yaklaşmış durumda. İsrail ordusu ise Gazze içerisindeki varlığını günden güne artırıyor.
Filistin telekominikasyon şirketi Gazze'de dün İsrail tarafından kesilen telefon ve internet hizmetlerinin kademeli olarak geri gelmeye başladığını duyurdu.