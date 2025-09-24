Gazze'de "tıbbi tsunami": Bombalar öldürmezse enfeksiyon öldürüyor

ÇOCUK HASTALARI KORİDORLARDA TUTUYORLAR

Araçların az olması, yolların tıkanması ve birçok yerinden edilmiş insanın yürüyerek yolculuk yapması nedeniyle, bazı hastaların bir haftalık yaralarla geldiği de belirtiliyor. İngiliz doktor: “Aracınız olsa bile en az bir veya iki gün sürebilir. Kurşunlar veya bombalar onları öldürmezse, enfeksiyon öldürecektir. Mesajım şu: Lütfen, savaşı durdurmamız gerekiyor.”

Gazze'de hala işlevini sürdüren tek büyük tesis olan Nasır'da, pediatri servislerine yeni gelenler koridorlarda tedavi ediliyor çünkü çocuklar için tüm yataklar dolu.

Nasır'ın çocuk bölümü müdürü Muhammed Sakır, “Gerçekten burada zorlukla ayakta duruyoruz. Durum çok kötü. Tamamen sınırımıza geldik. Tüm personel yorgun ve temel ihtiyaç malzemeleri stoklarımız azalıyor” dedi.