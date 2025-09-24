Gazze'de "tıbbi tsunami": Bombalar öldürmezse enfeksiyon öldürüyor
Doktorlar, Gazze Şeridi'nde ayakta kalabilen az sayıdaki hastanenin, İsrail'in yeni saldırısından kaçan yaralı ve hastaların “tsunami”siyle boğulduğunu söylüyor. Peki Gazze'deki hastanelerde son durum ne?
Tıp uzmanları, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde kalan az sayıdaki hastane ve kliniklere ilişkin son durumu anlattı.
İngiliz The Guardian gazetesinin bölgeden son durumu aktardığı haberine göre, güneydeki Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi ve İsrail tarafından belirlenen kıyıdaki sözde “insani yardım bölgesi el Mavasi'deki sahra hastanelerinde personel, işgalin başladığı Gazze Şehri'nden zorla çıkarılan insanları idare etmekte büyük zorluk yaşıyor.
Doktorlar hastanelerin, İsrail'in yeni saldırısından kaçan yaralı ve hastaların “tsunami”siyle boğulduğunu söylüyor.