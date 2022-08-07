Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle Cuma günü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların üçüncü gününde ateşkes sağlandı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 44'e yükseldiği belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.08.2022 - 17:09 | Son Güncelleme : 08.08.2022 - 00:11

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 1

'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki 'de hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği belirtildi.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 2

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e ulaştığı kaydedildi. Yaralı sayısının 360'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 3

TÜRKİYE'DEN SALDIRILARA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar ile fanatik Yahudi grupların İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden tahrikkar eylemin bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail hükümetine, Harim-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 4

ATEŞKES SAĞLANDI

İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad arasında Pazar günü saat 23.30'da ateşkesin başlayacağı duyurulmuştu.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 5

Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 6

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 7

İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 8

Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 9

SALDIRILAR 5 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait hedeflere saldırı başlatmıştı.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 10

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 11

İSLAMİ CİHAD YÖNETİCİLERİNDEN MANSUR ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ordunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Halid Mansur'u öldürdüklerini duyurdu.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 12

İsrail ordusunun hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. Atılan roketlerin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği gözlendi.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 13

İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da tepkiler sürüyor. İstanbul'da Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde saldırıları protesto etti.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 14

BMGK GAZZE İÇİN 8 AĞUSTOS'TA TOPLANACAK

Filistin'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere 8 Ağustos Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı - 15

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen dernek üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak slogan attı. Bir açıklama ile İsrail'in saldırılarını kınayan dernek üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

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