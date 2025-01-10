Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir!

SAYILAR ÇOK DAHA YÜKSEK

Makalede Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 30 Haziran 2024'e kadar İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısını 37 bin 877 olarak bildirdiği aktarıldı.

Ancak Lancet'in son analizinde Bakanlıktan alınan veriler, çevrim içi anket ve sosyal medyadaki ölüm ilanları kullanılarak Haziran 2024'ün sonuna kadar travmatik yaralanmalardan 55 bin 298 ila 78 bin 525 ölüm olduğunun tahmin edildiği bildirildi.