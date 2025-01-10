Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir!

Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makaleye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk 9 ayında hayatını kaybedenlerin sayısı, Filistin Sağlık Bakanlığının kaydettiğinden en az yüzde 41 daha fazla olabilir. Daha önce de İsrail'in Gazze saldırılarında doğrudan veya dolaylı hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 186 binden fazla olabileceği ifade edilmişti.

Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir! - 1

İngiltere merkezli The Lancet dergisinde "Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar Travmatik Yaralanma Ölümleri" başlıklı makale yayımlandı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir! - 2

SAYILAR ÇOK DAHA YÜKSEK

Makalede Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 30 Haziran 2024'e kadar İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısını 37 bin 877 olarak bildirdiği aktarıldı.

Ancak Lancet'in son analizinde Bakanlıktan alınan veriler, çevrim içi anket ve sosyal medyadaki ölüm ilanları kullanılarak Haziran 2024'ün sonuna kadar travmatik yaralanmalardan 55 bin 298 ila 78 bin 525 ölüm olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir! - 3

EN AZ YÜZDE 41 DAHA FAZLA

Çalışmadaki ölü sayısı tahmininin en az 64 bin 260 olduğu ifade edilen makalede, bunun İsrail’in saldırılarında ilk 9 ayında hayatını kaybedenlerin sayısının, kaydedilenden en az yüzde 41 daha fazla olabileceği anlamına geldiği vurgulandı.

Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir! - 4

ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK, KADIN VE YAŞLI

Makalede, yaşamını yitirenlerin yüzde 59,1'inin kadın, çocuk ve 65 yaş üstü kişilerden oluştuğu tahminine yer verildi.

Bu rakamın, Gazze'nin 7 Ekim öncesi nüfusunun yüzde 2,9'una, bunun da yaklaşık her 35 kişiden 1'ine tekabül ettiği vurgulandı.

Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir! - 5

SAYI KAYIPLARI İÇERMİYOR

Makalede bu rakamın sadece travmatik yaralanmalardan kaynaklanan ölümleri kapsadığı için sağlık hizmeti ya da gıda yetersizliğinden kaynaklanan ölümleri ya da enkaz altında kaldığına inanılan binlerce kayıp kişiyi içermediği belirtildi.

Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir! - 6

"OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK ORANLAR"

The Lancet'in bulguları, incelenen dönem boyunca Gazze Şeridi'nde "olağanüstü yüksek ölüm oranının" olduğunu gösteriyor.

Bu sonuçlar, daha fazla can kaybını önlemek için acil müdahale ihtiyacının önemine işaret ediyor.

Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir! - 7

TOPLAM SAYI 186 BİN OLABİLİR

The Lancet'te Temmuz 2024’te yayımlanan makalede de İsrail'in Gazze saldırılarında doğrudan veya dolaylı hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 186 binden fazla olabileceği ifade edilmişti.

Bölgedeki yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının veri toplamasının zor olduğu vurgulanmıştı.

Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir! - 8
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