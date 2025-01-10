Gazze'de yanlış hesap: Ölümler yüzde 41 daha fazla olabilir!
Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makaleye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk 9 ayında hayatını kaybedenlerin sayısı, Filistin Sağlık Bakanlığının kaydettiğinden en az yüzde 41 daha fazla olabilir. Daha önce de İsrail'in Gazze saldırılarında doğrudan veya dolaylı hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 186 binden fazla olabileceği ifade edilmişti.
İngiltere merkezli The Lancet dergisinde "Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar Travmatik Yaralanma Ölümleri" başlıklı makale yayımlandı.