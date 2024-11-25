Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı
Gazze Şeridi, bir yılı aşkın süredir İsrail'in ablukası ve saldırısı altında. Kışın gelmesiyle birlikte şeridin çeşitli bölgelerinde etkili olan yağışlar, yüz binlerce insanın sığındığı çadırlarda su baskınlarına ve hasara neden oldu. Filistinliler, yeterli su ve yiyeceğin bulunmadığı ve hastalıkların yayılmasına elverişli zor insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi zorla yerinden edildi.
ZORLU KIŞ KOŞULLARI KAPIDA
Gazze'de etkili olan yağışlar, yüz binlerce insanın sığındığı çadırlarda su baskınlarına ve hasara neden oldu.
Bölgenin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.