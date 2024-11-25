Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı

Gazze Şeridi, bir yılı aşkın süredir İsrail'in ablukası ve saldırısı altında. Kışın gelmesiyle birlikte şeridin çeşitli bölgelerinde etkili olan yağışlar, yüz binlerce insanın sığındığı çadırlarda su baskınlarına ve hasara neden oldu. Filistinliler, yeterli su ve yiyeceğin bulunmadığı ve hastalıkların yayılmasına elverişli zor insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi zorla yerinden edildi.

Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 1

ZORLU KIŞ KOŞULLARI KAPIDA

Gazze'de etkili olan yağışlar, yüz binlerce insanın sığındığı çadırlarda su baskınlarına ve hasara neden oldu.

Bölgenin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 2

"ÇADIRLARIN İÇİNİ SU BASTI"

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun zorla yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarda ciddi hasara neden olduğunu belirten Basal, çadırların içine su bastığını, yatak, kıyafet ne varsa sular altında kaldığını ifade etti.

Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 3

"İNSANİ FELAKETİN HABERCİSİ"

Yağışın daha çok Yermuk Stadyumu, Gazze Belediye Parkı, Şatii Mülteci Kampı, bazı okullar ve Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki alanlarda hasara neden olduğunu aktaran Basal, şunları söyledi:

"Yerinden edilenlerin çadırları hafif yağmura bile zar zor dayanırken şiddetli yağışlarda ne hale gelir? Eğer acil şekilde müdahale edilmezse mevcut durum gerçek bir insani felaketin habercisi."

Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 4

ÇADIR VE KARAVAN SAĞLANMASI ÇAĞRISI

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e zorla yerinden edilen Filistinlilerin kurtarılması için ivedilikle müdahale çağrısında bulunan Basal, sivilleri olumsuz kış şartlarından korumak için alternatif çadır veya karavanların sağlanmasını istedi.

Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 5

ZORLA YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLER

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği ağır saldırılar nedeniyle zorla yerlerinden edilen Filistinliler, sığınma merkezi olarak kullanılan okullara, akrabalarının ya da tanıdıklarının evlerine sığınmak zorunda kalırken bazıları da sokak, park ya da stadyumlarda çadırlar kuruyor.

Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 6

Filistinliler, yeterli su ve yiyeceğin bulunmadığı ve hastalıkların yayılmasına elverişli zor insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 7

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi zorla yerinden edildi.

Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 8
Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 9
Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 10
Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı - 11
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