Gazze'de yaşam savaşı: Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı

"İNSANİ FELAKETİN HABERCİSİ"

Yağışın daha çok Yermuk Stadyumu, Gazze Belediye Parkı, Şatii Mülteci Kampı, bazı okullar ve Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki alanlarda hasara neden olduğunu aktaran Basal, şunları söyledi:

"Yerinden edilenlerin çadırları hafif yağmura bile zar zor dayanırken şiddetli yağışlarda ne hale gelir? Eğer acil şekilde müdahale edilmezse mevcut durum gerçek bir insani felaketin habercisi."