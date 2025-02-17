Gazze'de yıkım büyük: İsrail, Türk hastanesini askeri mevzi yaptı

Gazze Şeridi'ne Türkiye tarafından inşa ettirilen Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde oluşan ağır yıkım görüntülendi. Burayı askeri mevzi olarak kullanan İsrail ordusunun, hastanenin bazı bölümlerini yakıp tahrip ettiği görüldü.

Gazze'de yıkım büyük: İsrail, Türk hastanesini askeri mevzi yaptı - 1

Gazze'de İsrail saldırılarında ağır hasar gören yerler arasında Türkiye tarafından inşa ettirilen Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi de var.

Bu hastane, Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olduğu için kanser hastaları için kritik önem taşıyordu ancak, İsrail tarafından zorla hizmet dışı bırakıldı.

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Gazze'de yıkım büyük: İsrail, Türk hastanesini askeri mevzi yaptı - 2

Kırılgan ateşkes sürerken Netzarim Koridoru yakınlarında bulunan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde oluşan yıkım görüntülendi.

Gazze'de yıkım büyük: İsrail, Türk hastanesini askeri mevzi yaptı - 3

TAHRİP EDİLDİ, DUVARLARINA YAZILAR YAZILDI

İsrail askerlerince askeri mevzi olarak kullandığı tahmin edilen hastanenin bazı bölümlerinin yakılıp tahrip edildiği, duvarlarına İbranice yazılar yazıldığı görüldü.

Hastane içerisindeki kullanılamaz hale gelen kısımlara ek olarak İsrail ordusu tarafından bırakılan gıda, mühimmat ve çöpler dikkat çekti.

Gazze'de yıkım büyük: İsrail, Türk hastanesini askeri mevzi yaptı - 4

BÜYÜK BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİYDİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA abluka altındaki Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 bloktan oluşuyordu.

Gazze'de yıkım büyük: İsrail, Türk hastanesini askeri mevzi yaptı - 5

4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşan büyük bir eğitim ve araştırma hastanesiydi.

Gazze'de yıkım büyük: İsrail, Türk hastanesini askeri mevzi yaptı - 6

Hastane, İsrail tarafından uygulanan ambargo ve 2012 ile 2014'teki Gazze savaşları nedeniyle ancak 2017'de tamamlanabilmişti.

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