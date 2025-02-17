Gazze'de yıkım büyük: İsrail, Türk hastanesini askeri mevzi yaptı
Gazze Şeridi'ne Türkiye tarafından inşa ettirilen Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde oluşan ağır yıkım görüntülendi. Burayı askeri mevzi olarak kullanan İsrail ordusunun, hastanenin bazı bölümlerini yakıp tahrip ettiği görüldü.
Gazze'de İsrail saldırılarında ağır hasar gören yerler arasında Türkiye tarafından inşa ettirilen Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi de var.
Bu hastane, Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olduğu için kanser hastaları için kritik önem taşıyordu ancak, İsrail tarafından zorla hizmet dışı bırakıldı.