Gazze'de yıkım büyük: İsrail, Türk hastanesini askeri mevzi yaptı

Gazze'de İsrail saldırılarında ağır hasar gören yerler arasında Türkiye tarafından inşa ettirilen Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi de var.

Bu hastane, Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olduğu için kanser hastaları için kritik önem taşıyordu ancak, İsrail tarafından zorla hizmet dışı bırakıldı.