Gazze'de zorunlu göç: "Ekim ayından beri en büyük tahliye emri"

EN BÜYÜK TAHLİYE EMRİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyine yönelik tahliye emri, Ekim 2023'ten bu yana verilen en büyük tahliye emri oldu.

Ordu, bir kez daha nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerin boşaltılmasını emrederek yüzlerce Filistinliyi göçe zorladı.