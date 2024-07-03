Gazze'de zorunlu göç: "Ekim ayından beri en büyük tahliye emri"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 271 gündür devam ediyor. Ateşkes görüşmelerinin durduğu ve tarafların anlaşmazlıklarının keskinleştiği dönemde İsrail, güneydeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Sınır kenti Refah'tan kaçan ailelerin sığındığı Han Yunus, yeni bir tahliye emrinin getirdiği zorunlu göç baskısının altında eziliyor. Şehirde barınan en az 250 bin Filistinli kaçacak daha güvenli bir yer ararken BM yetkilileri Gazze'de güvenli hiçbir bölge kalmadığı konusunda uyardı.
EN BÜYÜK TAHLİYE EMRİ
Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyine yönelik tahliye emri, Ekim 2023'ten bu yana verilen en büyük tahliye emri oldu.
Ordu, bir kez daha nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerin boşaltılmasını emrederek yüzlerce Filistinliyi göçe zorladı.