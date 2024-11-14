Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış"

EN TARTIŞMALI POLİTİKA: TAHLİYE EMİRLERİ

Önde gelen uluslararası hak örgütünün "Umutsuz, Aç ve Kuşatılmış': İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Zorla Yerinden Etmesi" başlıklı raporu, İsrail'in en tartışmalı politikalarından biri olan tahliye emirlerinin kullanımını hedef alıyor.

Bu politikalar, Gazze içinde kitlesel yerinden edilmelere yol açıyor ve birçok insanın birçok kez yerinden edilmesine neden oluyor.