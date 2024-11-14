Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış"

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze'de felaket koşullarındaki insani durumu ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Örgüt, sivillerin zorla yerinden edilmesinin "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduğunu açıkladı. İsrail'in zorla yerinden etme politikasının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından araştırılması çağrısında bulunan örgüt, ayrıca İsrail'e yönelik hedefli yaptırımların uygulanmasını ve silah satışlarının durdurulmasını istedi.

Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış" - 1

İSRAİL TAHLİYE EMİRLERİNİ KULLANIYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre, İsrail, Gazze'deki Filistinli sivillerin "kasıtlı ve kitlesel zorla yerinden edilmesini" sağlamak için tahliye emirlerini kullanıyor.

Raporda, bu politikanın insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtiliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış" - 2

EN TARTIŞMALI POLİTİKA: TAHLİYE EMİRLERİ

Önde gelen uluslararası hak örgütünün "Umutsuz, Aç ve Kuşatılmış': İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Zorla Yerinden Etmesi" başlıklı raporu, İsrail'in en tartışmalı politikalarından biri olan tahliye emirlerinin kullanımını hedef alıyor.

Bu politikalar, Gazze içinde kitlesel yerinden edilmelere yol açıyor ve birçok insanın birçok kez yerinden edilmesine neden oluyor.

Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış" - 3

"SİVİL NÜFUSUN YERİNDEN EDİLMESİ SAVAŞ SUÇU"

ABD merkezli grup, "sivil nüfusun zorla yerinden edilmesinin savaş suçu" olduğunu öne süren deliller topladığını belirterek, bunun " Cenevre Sözleşmeleri'nin ağır ihlali ve uluslararası ceza mahkemesinin Roma Statüsü uyarınca suç" olduğunu bildirdi.

Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış" - 4

İsrail, Gazze Şeridi'ni tampon bölge oluşturarak ikiye bölmeye ve uzun süreli askeri varlığını destekleyecek yeni altyapı inşa etmeye çabalıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki sakinler, sürekli güneye doğru sürgün edildikleri tahliye emirlerine maruz kalıyor.

Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış" - 5

HEDEFLİ YAPTIRIM ÇAĞRISI

İsrail'in zorla yerinden etme politikasının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından araştırılması çağrısında bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü, ayrıca İsrail'e yönelik hedefli yaptırımların uygulanmasını ve silah satışlarının durdurulmasını istedi.

Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış" - 6

İsrail'in tahliye emirleri, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının (1,9 milyon Filistinli) yerinden edilmesine ve son 13 ayda Gazze'nin büyük bir bölümünün tahrip edilmesine yol açtı.

Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış" - 7

Uluslararası hukuka göre, Gazze'deki işgalci güç olan İsrail, çatışmaların sona erdiği bölgelerdeki yerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesini kolaylaştırmakla yükümlü.

Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış" - 8

İsrail'in bunun yerine, okullar, dini ve kültürel kurumlar da dahil olmak üzere sivil altyapıyı kasten yok ederek veya ciddi şekilde hasar vererek yıkımlar gerçekleştirdiği vurgulanıyor.

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