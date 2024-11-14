Gazze'de zorunlu göç raporu: "Halk umutsuz, aç ve kuşatılmış"
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze'de felaket koşullarındaki insani durumu ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Örgüt, sivillerin zorla yerinden edilmesinin "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduğunu açıkladı. İsrail'in zorla yerinden etme politikasının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından araştırılması çağrısında bulunan örgüt, ayrıca İsrail'e yönelik hedefli yaptırımların uygulanmasını ve silah satışlarının durdurulmasını istedi.
İSRAİL TAHLİYE EMİRLERİNİ KULLANIYOR
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre, İsrail, Gazze'deki Filistinli sivillerin "kasıtlı ve kitlesel zorla yerinden edilmesini" sağlamak için tahliye emirlerini kullanıyor.
Raporda, bu politikanın insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtiliyor.