Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun"

"SAĞLIKLI DOĞAN BEBEKLER ÖLÜYOR"

Mektupta yer alan gönüllü doktorlardan biri Gazze'deki vahşeti şu sözlerle anlattı: "Her gün bebeklerin öldüğünü gördüm. Sağlıklı doğmuşlardı. Anneleri o kadar yetersiz beslenmişti ki emziremiyorlardı ve onları besleyecek mama veya temiz sudan yoksunduk, bu yüzden açlıktan ölüyorlardı."