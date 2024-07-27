Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun"

Gazze'de gönüllü olarak görev yapan ABD'li sağlık görevlileri, İsrail'in uyguladığı "dayanılmaz zulüm" nedeniyle silah ambargosu talep ediyor. Gönüllü doktorlar tarafından kaleme alınan 8 sayfalık çağrı mektubunda, İsrail'in bilinçli olarak kadın ve çocukları hedef aldığı vurgulanıyor. Gazze'deki sağlık çalışanları, saldırılar sonucunda kayıplarla birlikte ölü sayısının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu ve 92 bini geçtiğini söylüyor.

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 1

ASKERİ DESTEĞİ ÇEKME ÇAĞRISI

Gazze'de görev yapan onlarca ABD'li doktor ve hemşire, Joe Biden'a mektup yazarak, İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısının daha önce açıklanandan çok daha fazla olduğunu ileri sürdü. 

Gönüllüler, ateşkes sağlanana kadar ABD'nin İsrail'e sağladığı diplomatik ve askeri desteğin çekilmesini istedi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 2

8 SAYFALIK MEKTUP

Mevcut Başkan Joe Biden'a, eşi Jill Biden'a ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e sağlık görevlilieri tarafından sekiz sayfalık mektup gönderildi.

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 3

"ABD SİLAHLARI KATLİAM YAPIYOR"

Mektupta, sağlık görevlilerinin İsrail'e tedarik edilen ABD silahlarının kullanımını düzenleyen yasaların ve uluslararası hukukun ihlal edildiğine dair kanıtlar gördükleri belirtildi.

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 4

"KABUSLARI YAŞIYORUZ"

Joe Biden'a açıkça çağrı yapılan mektupta, Sağlık görevlileri doğrudan şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Biden, geri döndüğümüzden beri çoğumuzun başına gelen kabusları görmenizi dileriz. Silahlarımızla sakat bırakılan çocuklar ve teselli edilemeyen annelerinin bize onları kurtarmamız için yalvardığı kabusları yaşıyoruz."

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 5

"ÇOCUKLARI ÖLDÜREN BİR ÜLKEYİ SİLAHLANDIRMAYIN"

Mektubun sonunda ise çocukların kasten öldürüldüğü belirtilerek, "Vicdanımızın unutmamıza izin vermeyeceği çığlıkları ve feryatları duyabilmenizi dileriz. Gördüklerimizi gördükten sonra, bu çocukları kasten öldüren bir ülkeyi silahlandırmaya devam edeceğinize inanmıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 6

KADIN VE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Son aylarda Gazze'deki hastanelerde gönüllü olarak çalışan 45 cerrah, acil servis doktoru ve hemşire, İsrail saldırılarının "özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik büyük insani kayıplarına" işaret ediyor.

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 7

"KAFASINDAN YARALANMIŞ ÇOCUKLARI TEDAVİ ETTİK"

Mektupta, "Bu mektubu imzalayan her bir kişi, Gazze'de kendilerine kasıtlı olarak yöneltilmiş şiddete maruz kalan çocukları tedavi etti. Özellikle, her birimiz günlük olarak kafasından vurulmuş ergenlik öncesi çocukları tedavi ettik" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 8

"KESKİN NİŞANCILAR ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR"

Gönüllülerden birkaçı daha önce, İsrail keskin nişancılarının "çocukları hedef aldığına inandıklarını" ve yüksek oranda şarapnel püskürtmek üzere tasarlanmış silahların siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini bildirmişlerdi.

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 9

GAZZE NÜFUSUNUN YÜZDE 4'Ü ÖLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer yardım kuruluşlarında gönüllü olarak çalışan sağlık görevlileri, gerçek ölü sayısının açıklanan 39 binden çok daha fazla olduğunu öne sürüyor. 

Görevliler, ölü sayısının 92 bini aştığını iddia ediyor. Bu sayı Gazze'deki nüfusun yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor.

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 10

"SAĞLIKLI DOĞAN BEBEKLER ÖLÜYOR"

Mektupta yer alan gönüllü doktorlardan biri Gazze'deki vahşeti şu sözlerle anlattı: "Her gün bebeklerin öldüğünü gördüm. Sağlıklı doğmuşlardı. Anneleri o kadar yetersiz beslenmişti ki emziremiyorlardı ve onları besleyecek mama veya temiz sudan yoksunduk, bu yüzden açlıktan ölüyorlardı."

Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun" - 11
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