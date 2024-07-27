Gazze'deki ABD'li gönüllülerden Biden'a mektup: "Silah sevkiyatını durdurun"
Gazze'de gönüllü olarak görev yapan ABD'li sağlık görevlileri, İsrail'in uyguladığı "dayanılmaz zulüm" nedeniyle silah ambargosu talep ediyor. Gönüllü doktorlar tarafından kaleme alınan 8 sayfalık çağrı mektubunda, İsrail'in bilinçli olarak kadın ve çocukları hedef aldığı vurgulanıyor. Gazze'deki sağlık çalışanları, saldırılar sonucunda kayıplarla birlikte ölü sayısının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu ve 92 bini geçtiğini söylüyor.
ASKERİ DESTEĞİ ÇEKME ÇAĞRISI
Gazze'de görev yapan onlarca ABD'li doktor ve hemşire, Joe Biden'a mektup yazarak, İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısının daha önce açıklanandan çok daha fazla olduğunu ileri sürdü.
Gönüllüler, ateşkes sağlanana kadar ABD'nin İsrail'e sağladığı diplomatik ve askeri desteğin çekilmesini istedi.