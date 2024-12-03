Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor

Gazze Şeridi'nde derinleşen açlık krizi nedeniyle binlerce çocuk yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele ederken, İsrail ordusunun bölgeye gönderilen çok az miktardaki yardım malzemelerini de çalmak için yerel çetelerle işbirliği yaptığı bildirildi.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor - 1

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, şehrin kuzeyinde yayılan açlık krizinin çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle binlerce çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Mama ve terapötik sütün ülkeye girişinin engellenmesi nedeniyle de 5 yaşın altındaki 3 bin 500 çocuk mağduriyet yaşıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor - 2

"İSRAİL, ÇETELERLE KOORDİNE ÇALIŞIYOR"

Medya Ofisi Müdürü Sevabite, "Günde yalnızca 10 ila 30 tır yardım giriyor ve İsrail bunların videosunu çekerek dünyaya pazarlıyor ve kamuoyunu yanıltıyor, daha sonra yardımların çalınmasını kolaylaştırmak için masa altında kanun dışı gruplar ve çetelerle koordinasyon yapıyor." diye konuştu.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor - 3

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana polis ve yardımların güvenliğini sağlayan kişilere yönelik doğrudan 141 saldırı düzenledi.

Bu saldırılarda polislerden ve yardımların güvenliğini sağlayan kişilerden toplam 706 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor - 4

ÇETELER YARDIMLARI ÇALIYOR

Gazze Şeridi'nin güneyinde faaliyet gösteren kanun dışı gruplar ve çeteler, Filistinlilere gönderilen yardımları taşıyan tırlara saldırıp yardımları çalıyor.

Sevabite, bunun insani yardım bekleyen yüz binlerce yerinden edilmiş insanın yaşam mücadelesine darbe vurduğunu aktardı.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor - 5

Sevabite, yasa dışı gruplar ve çeteler sorununu çözmek için aylardır çalıştıklarını, kısmi başarı sağlamalarına rağmen sorunun hala devam ettiğini dile getirdi.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor - 6

ŞERİDİN GÜNEYİNDE VARLIK GÖSTERİYORLAR

Söz konusu çeteler, Gazze Şeridi'nin güneyinde varlık gösteriyor. 

Sevabite, insani yardım tırlarına düzenlenen saldırılar ile hırsızlık olaylarının İsrail ordusunun gözleri önünde ve onayıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor - 7

Sevabite, bu çetelerin İsrail ordusu ile koordine halinde çalışarak yardım tırlarının güzergahı ve yardımların içeriğini öğrendiği yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

Filistinli yetkili, bu çeteleri etkisiz hale getirmek ve insani yardımların gerçek sahiplerine ulaşmasını sağlamak için mevcut tüm yöntem ve araçlarla mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor - 8

AÇ BIRAKMA POLİTİKASI

İsrail, sistematik bir aç bırakma politikası izleyerek insani yardımların Gazze Şeridi'nde bir milyondan fazlası çocuk yaklaşık 2 milyon 444 bin kişiye ulaşmasını engelliyor.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor - 9
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