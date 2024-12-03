Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor

"İSRAİL, ÇETELERLE KOORDİNE ÇALIŞIYOR"

Medya Ofisi Müdürü Sevabite, "Günde yalnızca 10 ila 30 tır yardım giriyor ve İsrail bunların videosunu çekerek dünyaya pazarlıyor ve kamuoyunu yanıltıyor, daha sonra yardımların çalınmasını kolaylaştırmak için masa altında kanun dışı gruplar ve çetelerle koordinasyon yapıyor." diye konuştu.