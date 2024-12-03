Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu yardımları çalan çetelerle işbirliği yapıyor
Gazze Şeridi'nde derinleşen açlık krizi nedeniyle binlerce çocuk yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele ederken, İsrail ordusunun bölgeye gönderilen çok az miktardaki yardım malzemelerini de çalmak için yerel çetelerle işbirliği yaptığı bildirildi.
Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, şehrin kuzeyinde yayılan açlık krizinin çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.
Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle binlerce çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.
Mama ve terapötik sütün ülkeye girişinin engellenmesi nedeniyle de 5 yaşın altındaki 3 bin 500 çocuk mağduriyet yaşıyor.