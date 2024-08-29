Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç

Gazze Şeridi'nde 25 yıl aradan sonra ilk çocuk felci vakası tespit edildi. Bir yaşına yeni basacak olan Abdul Rahman, henüz başına gelen hiçbir şeyin farkında değil. Çocuk felci, bir zamanlar dünyanın en çok korkulan hastalıklarından biriydi ancak artık aşıyla kolayca önlenebiliyor. Gazze'de savaşın gölgesinde doğan çocuklar ise o kadar şanslı değil. Aşılama kampanyası başarıya ulaşamazsa DSÖ, çocuk felcinin Gazze'deki binlerce çocuğu enfekte etmesinin "sadece zaman meselesi" olacağı konusunda uyarıyor.

Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç - 1

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Gazze Şeridi'nde 25 yıl aradan sonra ilk çocuk felci vakası tespit edildi.

Abdul Rahman isimli çocuk, annesi Niveen Abu al-Jidyan tarafından sallanan eski bir araba koltuğunda uyuyor.

Şu an için, başının üstündeki bombalardan veya vücudunu sakat bırakan tedavi edilemez hastalıktan habersiz.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç - 2

"ANİDEN HAREKET ETMEYİ BIRAKTI"

Anne Abu al-Jidyan, El-Mevasi'de kaldıkları çadırda CNN'e konuştu.

Genç kadın oğlunun durumu hakkında, "Eskisi gibi ayakta duramıyor, oturamıyor veya hareket edemiyor. Çok güçsüz. Gelecek ay bir yaşına girecek. Şu anda yürüyor olması gerekirdi, ancak aniden hareket etmeyi bıraktı" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç - 3

25 YIL SONRA İLK

Abdul Rahman, 25 yıl aradan sonra Gazze'de çocuk felci teşhisi konulan ilk kişi oldu.

Çocuk felci, bir zamanlar dünyanın en çok korkulan hastalıklarından biriydi ancak artık aşıyla kolayca önlenebiliyor.

Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç - 4

YALNIZCA AŞILAMA İLE ÖNELENEBİLİYOR

Çocuk felci çoğunlukla 5 yaş altı çocukları etkiler ve geri dönüşü olmayan felce ve hatta ölüme neden olabilir.

Son derece bulaşıcıdır ve tedavisi yoktur; Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre yalnızca aşılama ile önlenebilir.

Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç - 5

İSRAİL ORDUSU ASKERLERİNİ AŞILIYOR

İsrail ordusu, önlem amaçlı olarak Gazze'ye operasyon düzenleyen askerlerine aşı yapıyor.

Ancak Abdul Rahman o kadar şanslı değildi. Savaşın ortasında yaşadığı için onu koruyacak standart bebek aşılarını yaptıramadı. Çocuk felci aşısının genellikle doğumdan birkaç ay sonra yapılması önerilir.

Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç - 6

640 BİN ÇOCUK AŞILANACAK

Virüsün yeniden canlanması geçen yılın ekim ayından beri İsrail bombardımanı altında yaşayan Gazze'nin iki milyon sakininin karşı karşıya olduğu mücadeleleri vurguluyor.

Salgını önlemek için DSÖ, BM çocuk ajansı UNICEF ile birlikte kuşatma altındaki bölgede 10 yaş altı 640 bin çocuğu aşılamak için kitlesel bir aşılama kampanyası başlatacağını duyurdu.

Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç - 7

"SADECE ZAMAN MESELESİ"

Çocuk felcinin yayılmasını önlemek için aşı kapsamının hedeflenen nüfusun yaklaşık yüzde 95'ine ulaşması gerekiyor.

Aşılama kampanyası bu eşiğe ulaşamazsa, DSÖ çocuk felcinin Gazze'deki binlerce çocuğu enfekte etmesinin "sadece zaman meselesi" olacağı konusunda uyarıyor.

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