Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç

YALNIZCA AŞILAMA İLE ÖNELENEBİLİYOR

Çocuk felci çoğunlukla 5 yaş altı çocukları etkiler ve geri dönüşü olmayan felce ve hatta ölüme neden olabilir.

Son derece bulaşıcıdır ve tedavisi yoktur; Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre yalnızca aşılama ile önlenebilir.