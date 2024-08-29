Gazze'deki ilk çocuk felci vakası için artık çok geç
Gazze Şeridi'nde 25 yıl aradan sonra ilk çocuk felci vakası tespit edildi. Bir yaşına yeni basacak olan Abdul Rahman, henüz başına gelen hiçbir şeyin farkında değil. Çocuk felci, bir zamanlar dünyanın en çok korkulan hastalıklarından biriydi ancak artık aşıyla kolayca önlenebiliyor. Gazze'de savaşın gölgesinde doğan çocuklar ise o kadar şanslı değil. Aşılama kampanyası başarıya ulaşamazsa DSÖ, çocuk felcinin Gazze'deki binlerce çocuğu enfekte etmesinin "sadece zaman meselesi" olacağı konusunda uyarıyor.
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Gazze Şeridi'nde 25 yıl aradan sonra ilk çocuk felci vakası tespit edildi.
Abdul Rahman isimli çocuk, annesi Niveen Abu al-Jidyan tarafından sallanan eski bir araba koltuğunda uyuyor.
Şu an için, başının üstündeki bombalardan veya vücudunu sakat bırakan tedavi edilemez hastalıktan habersiz.