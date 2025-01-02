Gazze'deki sağlık çalışanları ölümün pençesinde
İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen insani yardım çalışanı sayısı 736'ya yükseldi. Birleşmiş Milletler'e göre 2024 yılında, kayıtlara geçen diğer tüm yıllardan daha fazla yardım görevlisi öldürüldü ve bunların üçte ikisi işgal altındaki Filistin topraklarında hayatını kaybetti.
Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısının 736'ya yükseldiğini açıkladı.