Gazze'deki sağlık çalışanları ölümün pençesinde

Medya ofisinden yapılan açıklamada, “Bu tırmanış, İsrail işgalinin idari ve hükümet boşluğu yaratma ve Gazze Şeridi'nde kaos ve güvensizliği yayma ve halkımızın direncini ve istikrarını zayıflatmayı amaçlayan kasıtlı bir planın parçasıdır” denildi.