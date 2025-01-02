Gazze'deki sağlık çalışanları ölümün pençesinde

İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen insani yardım çalışanı sayısı 736'ya yükseldi. Birleşmiş Milletler'e göre 2024 yılında, kayıtlara geçen diğer tüm yıllardan daha fazla yardım görevlisi öldürüldü ve bunların üçte ikisi işgal altındaki Filistin topraklarında hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık çalışanları ölümün pençesinde - 1

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısının 736'ya yükseldiğini açıkladı.

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Gazze'deki sağlık çalışanları ölümün pençesinde - 2

Medya ofisinden yapılan açıklamada, “Bu tırmanış, İsrail işgalinin idari ve hükümet boşluğu yaratma ve Gazze Şeridi'nde kaos ve güvensizliği yayma ve halkımızın direncini ve istikrarını zayıflatmayı amaçlayan kasıtlı bir planın parçasıdır” denildi.

Gazze'deki sağlık çalışanları ölümün pençesinde - 3

 Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Şu anda 736'ya ulaşan şehit edilen yardım güvenlik personeli sayısındaki şok edici artış, işgal tarafından işlenen ve mağdur halkımıza yardım ve destek sağlamaya çalışanları hedef alan suçların boyutunu vurgulamaktadır.”

Gazze'deki sağlık çalışanları ölümün pençesinde - 4

Birleşmiş Milletler'e göre 2024 yılında, kayıtlara geçen diğer tüm yıllardan daha fazla yardım görevlisi öldürüldü ve bunların üçte ikisi işgal altındaki Filistin topraklarında hayatını kaybetti.

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