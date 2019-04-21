Gazze'de 'Kutsal Cumartesi' ayini
Anadolu Ajansı
Gazze'de yaşayan Hristiyan topluluklar "Kutsal Cumartesi" günü dolayısıyla ayin düzenledi.
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1Hristiyanların Paskalya Bayramı'ndan bir gün öncesine denk gelen "Kutsal Cumartesi" dolayısıyla Gazze kentindeki Der Latin Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılanlar, mum yakıp ilahiler okudu.
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2Ayine katılanlardan İyhab Ayad, "Bugün dünyanın dört bir yanındaki insanlara barış ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması mesajı veriyoruz" dedi.
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3Ayad, bu yıl Gazze'de ayin yaptıklarını ancak gelecek yıl Kudüs'te yapmak istediklerini belirtti.
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4Gazze'deki Müslümanlar ve Hristiyanların kardeş olduğunu dile getiren Ayad, karşılıklı olarak birbirlerinin özel günlerini kutladıklarını söyledi.
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5Gazze'de yüzde 70'i Ortadoks olmak üzere yaklaşık bin 100 Hristiyan'ın yaşadığı belirtiliyor.