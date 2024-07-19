Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur"

İsrail'in mayıs ayı başında ele geçirdiği ve geçişleri durdurduğu Refah Sınır Kapısı, Mısır'a açılan tek çıkış konumunda. Bu durum, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan binlerce Filistinlinin bölgeden kaçış yolunu tıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 10 binden fazla kişinin bölge dışında acil tıbbi tedaviye ihtiyacı var.

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur" - 1

TEK ÇIKIŞ YOLU

Neredeyse tüm Gazzeliler için, güneydeki Refah sınırı dokuz aydır süren savaş başladığından beri tek çıkış yoluydu.

Ancak İsrail mayıs başında kara harekatı düzenleyerek burayı ele geçirdiğinden beri sınır tüm sivillere kapatıldı. İsrailli, Mısırlı ve Filistinli yetkililer sınırı yeniden açmak için şartlarda anlaşamadılar.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur" - 2

ACİL İHTİYAÇ SAHİPLERİ TEHLİKEDE

Yardım görevlileri ve doktorlar, uzun süreli kapanmanın Gazze'nin en savunmasız kesimlerinden bazılarını, ciddi yanıkları olan çocukları, kanser hastalarını ve kalp ameliyatına ihtiyacı olan kişileri tehlikeye attığı konusunda uyarıyor.

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur" - 3

YARDIM YOLU KAPANDI

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 10 binden fazla kişinin bölge dışında acil tıbbi tedaviye ihtiyacı var.

Kapatma aynı zamanda Gazze'ye giden insani yardımın hayati önem taşıyan bir yolunu da kesmiş oldu ve açlıkla boğuşan nüfusa giden yardım miktarını önemli ölçüde azalttı.

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur" - 4

Refah sınırının Gazze tarafı, İsrail'in mayıs ayında ele geçirmesine kadar Hamas tarafından yönetiliyordu.

Sınır kapısının kapatılmasının ardından yaşanan yardım kesintilerini gidermek için Mısır, yiyecek ve ilaç taşıyan bazı kamyonların, İsrail kontrolündeki Kerem Şalom Sınırı üzerinden farklı bir güzergahtan bölgeye yönlendirilmesini kabul etti.

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur" - 5

SINIR YERLE BİR OLDU

Haziran ayı sonuna doğru çekilen fotoğraflar, Rafah Sınır Kapısı'nın büyük bölümünün yıkıldığını ortaya koydu; bu da hızla yeniden açılmanın önündeki bir diğer engeldi.

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur" - 6

SAHRA HASTANESİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İsrail hükümeti hasta ve yaralı Gazzelilerin sorumluluğunu üstlenmeyi çoğunlukla reddetti.

Bu hafta, İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazzeli çocuklar için bölge sınırına bir sahra hastanesi inşa etme önerisini reddetti.

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur" - 7

Savaştan önce bile, İsrail-Mısır'ın Hamas yönetimindeki Gazze'ye uyguladığı abluka, bölgenin sağlık sektörünü felç etti ve birçok kişiyi İsrail'de veya Batı Şeria'da tedavi aramaya zorladı.

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur" - 8

Kasım ayında Mısır, İsrail ile koordinasyon halinde, kanserli çocuklar gibi bir avuç acil vakanın Refah üzerinden çıkmasına izin vermeye başladı.

Tahliye edilenlerin çoğu Mısır hastanelerine götürüldü; diğerleri Katar, Birleşik Arap Emirlikleri veya birkaç Avrupa ülkesine gönderildi. Birkaçı Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi edildi.

Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur" - 9

DSÖ rakamlarına göre, Gazze yetkilileri savaş başladığından beri en az 12 bin 760 kişinin tıbbi bakım için ayrılması talebinde bulundu.

Çoğu haftalar veya aylar süren gecikmelerden sonra yaklaşık yüzde 46'sı onaylandı.

DAHA FAZLA GÖSTER