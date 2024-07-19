Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur"
İsrail'in mayıs ayı başında ele geçirdiği ve geçişleri durdurduğu Refah Sınır Kapısı, Mısır'a açılan tek çıkış konumunda. Bu durum, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan binlerce Filistinlinin bölgeden kaçış yolunu tıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 10 binden fazla kişinin bölge dışında acil tıbbi tedaviye ihtiyacı var.
TEK ÇIKIŞ YOLU
Neredeyse tüm Gazzeliler için, güneydeki Refah sınırı dokuz aydır süren savaş başladığından beri tek çıkış yoluydu.
Ancak İsrail mayıs başında kara harekatı düzenleyerek burayı ele geçirdiğinden beri sınır tüm sivillere kapatıldı. İsrailli, Mısırlı ve Filistinli yetkililer sınırı yeniden açmak için şartlarda anlaşamadılar.