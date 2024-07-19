Gazze'den çıkış yok: "Hasta ve yaralılar aylardır mahsur"

TEK ÇIKIŞ YOLU

Neredeyse tüm Gazzeliler için, güneydeki Refah sınırı dokuz aydır süren savaş başladığından beri tek çıkış yoluydu.

Ancak İsrail mayıs başında kara harekatı düzenleyerek burayı ele geçirdiğinden beri sınır tüm sivillere kapatıldı. İsrailli, Mısırlı ve Filistinli yetkililer sınırı yeniden açmak için şartlarda anlaşamadılar.