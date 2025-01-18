Gazze'den geriye ne kaldı?

UYDU VERİLERİ YIKIMIN BOYUTUNU GÖSTERDİ

Bir yıldan uzun süredir devam eden yoğun hava bombardımanı ve kara saldırısının, Gazze Şeridi'ndeki altyapıya bedeli büyük oldu.

Uydu verilerinin analizine göre, Gazze'deki tüm binaların yüzde 60'ının hasar görmüş veya yıkılmış olması muhtemel.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde hala bir şekilde ayakta durmayı başaran paramparça yapılar ve yerle bir olmuş binalar da dahil olmak üzere 42 milyon tondan fazla enkaz olduğunu tahmin ediyor.