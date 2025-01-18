Gazze'den geriye ne kaldı?

Bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından Gazzeliler, harabeye dönen şehirdeki tonlarca enkazla nasıl başa çıkacaklarını düşünüyor. Birleşmiş Milletler tahminleri, enkazın temizlenmesinin en az 14 yıl alacağını ve milyarlarca dolara mal olacağını öngörüyor. Yollarda, tozlu dar patikalarda ve bir zamanlar işlek olan kaldırımların üzerinde enkaz yığınları yükseliyor. Ateşkesin imzalanması ve silahların susturulmasıyla birlikte ise yeni soru işaretleri doğuyor. 15 ay süren yoğun saldırıların ardından Gazze Şeridi'nden geriye ne kaldı? Temizleme ve yeniden inşa çalışmaları nasıl olacak?

Gazze'den geriye ne kaldı? - 1

AYLAR SONRA GELEN ATEŞKES

İsrail ile Hamas arasında 15 aydır devam eden ve Ortadoğu'yu alevlendirerek on binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze savaşında ateşkes nihayet sağlandı.

Pazar gününden itibaren yürürlüğe girmesi planlanan anlaşma, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekileceği altı haftalık bir ilk aşama ile başlıyor.

Bu aşamada Hamas tarafından rehin alınanlar, İsrail tarafından alıkonulan Filistinli tutuklular karşılığında serbest bırakılacak.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'den geriye ne kaldı? - 2

UYDU VERİLERİ YIKIMIN BOYUTUNU GÖSTERDİ

Bir yıldan uzun süredir devam eden yoğun hava bombardımanı ve kara saldırısının, Gazze Şeridi'ndeki altyapıya bedeli büyük oldu.

Uydu verilerinin analizine göre, Gazze'deki tüm binaların yüzde 60'ının hasar görmüş veya yıkılmış olması muhtemel.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde hala bir şekilde ayakta durmayı başaran paramparça yapılar ve yerle bir olmuş binalar da dahil olmak üzere 42 milyon tondan fazla enkaz olduğunu tahmin ediyor.

Gazze'den geriye ne kaldı? - 3

PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT, KİRLİLİK, KAYIPLAR

Savaşın geride bıraktığı enkazın boyutları zorlu bir yeniden inşa süreci olacağını gösterirken, ateşkesin ardından temizleme işini daha da karmaşık hale getiren durum, şeritte biriken patlamamış mühimmat oranı.

Özellikle mülteci kamplarında asbest ve diğer kontamine maddelerden kaynaklanan tehlikeler ve enkazın altında yatan çok sayıda ceset de temizeme çalışmaları için risk taşıyor.

Gazze'den geriye ne kaldı? - 4

TOZ HAVAYA VE SUYA KARIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü, yıkılan binalardan yayılan büyük miktardaki tozun havaya karışan veya su kaynaklarına sızan tehlikeli maddeler olduğunu ve bunun Gazze halkı için ciddi sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını söyledi.

Gazze'den geriye ne kaldı? - 5

BÖLGENİN EN BÜYÜK ŞEHRİYDİ

İsrail güçleri, çatışmanın ilk ayında Gazze'yi kuşattıktan sonra bölge sakinlerine ciddi bir tahliye emri verdi.

Gazze, savaştan önce bölgenin en büyük şehriydi.

Gazze Şeridi'nde en fazla yıkım Gazze'nin kuzey vilayetlerinde yaşandı.

Gazze'den geriye ne kaldı? - 6

42 MİLYON TONLUK DEVASA YIĞIN

Analize göre, Kuzey Gazze'deki binaların yüzde 70'i ve Gazze genelindeki binaların yüzde 74'ü hasar görmüş veya yıkılmış durumda.

Uydu görüntüleri, bölgedeki molozları ve enkazları gösteriyor.

42 milyon tonluk bu devasa yığın, bir araya getirildiğinde Mısır'daki en büyük piramit olan Giza Piramiti'ni tam 11 kez doldurmaya yetecek büyüklükte.

Gazze'den geriye ne kaldı? - 7

ENKAZ ALTINDAKİ HAYATLAR

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre süren bombardıman yüzünden 10 binden fazla Filistinlinin cenazesi enkaz altından çıkarılamadı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de geçen yıl yaklaşık bir milyon akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit etti.

Doktorlar ayrıca önümüzdeki yıllarda metallerden dolayı kanser ve doğum kusurlarında artış yaşanmasından endişe ediyor.

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