Gazze'den geriye ne kaldı?
Bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından Gazzeliler, harabeye dönen şehirdeki tonlarca enkazla nasıl başa çıkacaklarını düşünüyor. Birleşmiş Milletler tahminleri, enkazın temizlenmesinin en az 14 yıl alacağını ve milyarlarca dolara mal olacağını öngörüyor. Yollarda, tozlu dar patikalarda ve bir zamanlar işlek olan kaldırımların üzerinde enkaz yığınları yükseliyor. Ateşkesin imzalanması ve silahların susturulmasıyla birlikte ise yeni soru işaretleri doğuyor. 15 ay süren yoğun saldırıların ardından Gazze Şeridi'nden geriye ne kaldı? Temizleme ve yeniden inşa çalışmaları nasıl olacak?
AYLAR SONRA GELEN ATEŞKES
İsrail ile Hamas arasında 15 aydır devam eden ve Ortadoğu'yu alevlendirerek on binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze savaşında ateşkes nihayet sağlandı.
Pazar gününden itibaren yürürlüğe girmesi planlanan anlaşma, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekileceği altı haftalık bir ilk aşama ile başlıyor.
Bu aşamada Hamas tarafından rehin alınanlar, İsrail tarafından alıkonulan Filistinli tutuklular karşılığında serbest bırakılacak.