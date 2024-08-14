Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti

"BEN ONLAR KADAR TALİHLİ DEĞİLİM"

Elinde tuttuğu doğum belgesine bakan Ebu Kumsan, "Aysel ve Aser'in doğum belgesini kısa bir süre önce çıkarttım, sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim" diye serzenişte bulundu.