Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti

Filistinli bir baba 3 gün önce doğan ikiz bebeklerine doğum belgesi çıkartmak için evinden ayrıldı. Baba evde yokken ikiz bebekleri, eşi ve kayınvalidesi İsrail hava saldırısında öldürüldü. Filistinli baba Muhammed Ebu el-Kumsan elinde 3 günlük ikizlerinin nüfus kayıt belgeleriyle evine dönerken tüm ailesini kaybettiğini öğrendi. Çocuklarının doğum belgesiyle hastaneye koşan acılı baba, "Aysel ve Aser ilk ve son sevincimdir, mutluluğum eksik kaldı" diye konuştu.

Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti - 1

3 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, eşini ve çocuklarını İsrail saldırısında kaybetti.

DÜNYA HABERLERİ

Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti - 2

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerinden zorla yerinden edilen ve Deyr el-Belah kentine sığınan Muhammed el-Kumsan ve eşi Cumane Arife, 4 gün önce biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti - 3

AYSEL VE ASER BEBEKLER

Filistinli baba, bebeklerinin doğum belgesini almak için dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu sığındıkları evi bombaladı.

Evde bulunan eşi ile Aysel ve Aser isimini verdikleri 3 günlük ikiz bebekleri ve kayınvalidesi saldırıda hayatlarını kaybetti.

Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti - 4

DOĞUM BELGELERİYLE HASTANEYE KOŞTU

Sevinçli baba, bebeklerinin doğum belgelerini aldıktan sonra gelen telefonla evlerinin bombalandığı haberini aldı.

Ebu Kumsan, soluğu Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinde aldı.

Endişeden benzi solmuş bir şekilde Akşa Şehitleri Hastanesi'ne ulaşan Ebu Kumsan, elinde ikizlerinin doğum belgeleriyle, çocuklarından ve eşinden haber verecek birilerini aradı.

Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti - 5

TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

Filistinli baba, bir umutla gittiği hastanede eşi ve bebeklerinin cansız bedenlerini morgun kapısında gördükten sonra yaşadığı şokun etkisiyle acı içinde ağlamaya başladı ve baygınlık geçirdi.

Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti - 6

"BEN ONLAR KADAR TALİHLİ DEĞİLİM"

Elinde tuttuğu doğum belgesine bakan Ebu Kumsan, "Aysel ve Aser'in doğum belgesini kısa bir süre önce çıkarttım, sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim" diye serzenişte bulundu.

Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti - 7

DOĞUM BELGELERİNİ ALMAYA GİTMİŞTİ

Göz yaşlarına hakim olamayan acılı baba, "10 Ağustos'ta doğan Aysel ve Aser'in resmi işlemlerini tamamlamak ve doğum belgelerini almak için dışarıdaydım. Dün Filistin İçişleri Bakanlığında resmi işlemleri tamamladım ve doğum belgelerini alma tarihim bugündü" dedi.

Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti - 8

"İLK VE SON SEVİNÇ"

Ebu Kumsan, "Belgeleri almaya gitmiştim, telefon geldi ve evin hedef alındığını öğrendim. Ailemin ölmüş olabileceğini düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

Acılı baba, "Aysel ve Aser ilk ve son sevincimdir, mutluluğum eksik kaldı. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir" diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER