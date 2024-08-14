Gazzeli babanın acısı: Bebeklerine doğum belgesi çıkartmaya gitti, tüm ailesini kaybetti
Filistinli bir baba 3 gün önce doğan ikiz bebeklerine doğum belgesi çıkartmak için evinden ayrıldı. Baba evde yokken ikiz bebekleri, eşi ve kayınvalidesi İsrail hava saldırısında öldürüldü. Filistinli baba Muhammed Ebu el-Kumsan elinde 3 günlük ikizlerinin nüfus kayıt belgeleriyle evine dönerken tüm ailesini kaybettiğini öğrendi. Çocuklarının doğum belgesiyle hastaneye koşan acılı baba, "Aysel ve Aser ilk ve son sevincimdir, mutluluğum eksik kaldı" diye konuştu.
3 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, eşini ve çocuklarını İsrail saldırısında kaybetti.