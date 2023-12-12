Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı

İsrail, Gazze'deki saldırılarına 7 Ekim'den bu yana devam ederken çocukların da büyük bir kısmını oluşturduğu çok sayıda insan hayatını kaybetti. İsrail bombalarına hedef olmayan çocuklar daha şanslı olsa da, hemen hemen hepsi savaşın sadece binaları değil, geleceklerini de yıktığının farkında olacak kadar olgun...

Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı - 1

Gazze'de yaşanan ölümlerin yüzde 70'e yakını kadın ve çocuklar...

Hayatta kalabilenlerse ömürlerinin geri kalanını büyük travmalarla geçiriyor.

Gazzeli çocukların yaşadığı dramatik tabloya da bakalım.

DÜNYA HABERLERİ

Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı - 2

Açlık, sussuzluk, panik ve ölüm korkusu...

Zor koşullarda tüm bu ağır duyguları yaşıyorlar. 
Evlerinden oldular, eğitimleri yarıda kaldı.

Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı - 3

Gazze'de çocuk olmak gerçekten de çok zor...

Derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi vermek zorundalar.

Büyüklerin bile katlanamadığı koşullarla başa çıkmaya çalışıyorlar.

Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı - 4

Gazzeli çocuklar, yaşadıkları yıkımı anlatıyor:

"İsrail bizi bombalıyor. okulu terketmemizi istediler. Kaldığımız okulu bırakıp bu kampa geldik. İlk başta sokakta kalmıştık. Sonra çadır verdiler. Soğuktan ölüyoruz. Üstümüzü örtecek bir şey yok, yerde yatırıyoruz"

Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı - 5

Gazzeli çocuklar, tanık ettiklerine anlam vermekte zorlanıyor. En çok da hayallerinin yarıda  kalmasına üzülüyorlar:

"Savaşlar gördüm 2014. 2021 savaşı. Şimdi de 2023 savaşı. Hep savaş hep savaş. Hayallerim yok oldu. Üniversiteye gidip ailemi gururlandırmak istiyordum. Ama hepsi yok olup gitti."

Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı - 6

"İSRAİL HAYALLERİMİZİ YIKTI"

"İlk defa bu kadar uzun süren bir savaş görüyorum. İsrail hayallerimizi yıktı. Okulumuz kalmadı. İsrail okullarımızı yıktı."

Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı - 7

gazzeli çocuklar ne olursa olsun hayallerini gerçeğe dönüştürmekte kararlı...

Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı - 8

"SIRANIN BANA GELMESİNDEN KORKUYORUM"

"Uyurken öldürülen çocuklar gördüm. sıranın bana gelmesinden korkuyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Okulum yıkılsa da hayallerimi bırakmayacağım"

DAHA FAZLA GÖSTER