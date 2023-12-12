Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı
İsrail, Gazze'deki saldırılarına 7 Ekim'den bu yana devam ederken çocukların da büyük bir kısmını oluşturduğu çok sayıda insan hayatını kaybetti. İsrail bombalarına hedef olmayan çocuklar daha şanslı olsa da, hemen hemen hepsi savaşın sadece binaları değil, geleceklerini de yıktığının farkında olacak kadar olgun...
Gazze'de yaşanan ölümlerin yüzde 70'e yakını kadın ve çocuklar...
Hayatta kalabilenlerse ömürlerinin geri kalanını büyük travmalarla geçiriyor.
Gazzeli çocukların yaşadığı dramatik tabloya da bakalım.