Gazzeli çocukların isyanı: İsrail hayallerimizi de yıktı

Gazzeli çocuklar, tanık ettiklerine anlam vermekte zorlanıyor. En çok da hayallerinin yarıda kalmasına üzülüyorlar:

"Savaşlar gördüm 2014. 2021 savaşı. Şimdi de 2023 savaşı. Hep savaş hep savaş. Hayallerim yok oldu. Üniversiteye gidip ailemi gururlandırmak istiyordum. Ama hepsi yok olup gitti."