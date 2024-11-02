Gazzeli kadınların sesi: Ertelenmiş cenazeler gibiyiz
Gazze’deki kadınlar artık ölümden korkmuyor. Korktukları tek şey düzgün bir mezarlarının olmaması. Bir yıl önce bir röportajda cesurca konuşan Filistinli Hayam, yaşadıklarını en açık şekilde ifade ediyor: “Ertelenmiş cenazeler gibiyiz, giyinmiş ve ölmeye hazırız.” (Haber: Derya Doğan)
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bombardıman altında tuttuğu Gazze'de, 12 bine yakın kadın hayatını kaybetti.
Gazze'deki insanlar, 393 gündür insansız hava araçlarının, silah seslerinin ve İsrail bombalarının kulakları sağır eden gürültüsü altında yaşıyor.
Bir zamanlar, arada sırada da olsa kahkahaların yükseldiği sokaklarda, şimdi ölüm ve yıkımın sessizliği yankılanıyor.