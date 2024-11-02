Gazzeli kadınların sesi: Ertelenmiş cenazeler gibiyiz

"DÜZGÜN BİR MEZARIMIZIN OLMAMASINDAN KORKUYORUZ"

Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü, Gazze'deki kadınların haykırışlarını kaleme aldı.

Bir yıl önce bir röportajda cesurca konuşan Hayam, yaşadıklarını en açık şekilde ifade etti:

“Ertelenmiş cenazeler gibiyiz, giyinmiş ve ölmeye hazırız.”

Bir diğer Gazzeli kadın Amal'ın ağzından şu sözler çıktı:

"Bugün ölüm bizi korkutmuyor. Bizi korkutan şey parçalara bölünerek ölmek, düzgün bir mezarımız olmadan."