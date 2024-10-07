Gazzelilerin sesini duyan yok: Bir yıldır süren insani krizin boyutu ne?

GAZZE'DE SU BULMAK BİLE ZOR

Gazze'de susuzluk da büyük bir sıkıntı. Gazzeliler, su bulabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

Su bulabilmek için kilometreler kat eden Filistinlilerden biri, "Su kaldığımız yere çok uzak. Bir, bir buçuk saattir yürüyorum ve hala kaldığımız yere ulaşamadım. Bu çabam çocuklarıma su bulabilmek için. Cibaliye Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tüm su yıkılarını yıkmış." diye konuştu.