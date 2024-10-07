Gazzelilerin sesini duyan yok: Bir yıldır süren insani krizin boyutu ne?
Gazze bir yıldır karadan, havadan ve denizden yoğun saldırı altında. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk. Saldırılarla sarsılan Gazze'nin altyapısı da tamamen çöktü. Gazzeliler bir yıldır savaşın durması için çaresizce uluslararası toplumdan yardım bekliyor. Ama o yardım eli hiç uzanmadı. Aksine İsrail'in katliamları her geçen gün arttı. Gelin Gazze'deki insani krizin ne boyutta olduğuna bir bakalım.
DÜNYA SOYKIRIMA KULAKLARINI TIKIYOR
Dünya, bir yıldır Gazze'den gelen yardım çığlıklarına kulağını tıkıyor.
Uluslararası kamuoyunun büyük bölümü duyarsız kaldıkça İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları arttı. Bu saldırılar sınır tanımadı. Hatta soykırıma kadar vardı.
BM Raportörü Tlaleng Mofokeng Gazze'de yaşananların "soykırım"dan başka kelimeyle anlatılamayacağını söylüyor. Sayılar da buna işaret ediyor.