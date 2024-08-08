Gazze'nin çocuk kurbanları: Savaş, hastalık ve çaresizlik

Birçok Gazzeli çocuk, İsrail ve Hamas arasındaki devam eden savaşın yanı sıra bölgede yayılan cilt enfeksiyonlarıyla baş ediyor. Gazze Şeridi'nde artan ilaç kıtlığı ve art arda hizmet dışı kalan hastanelerle birlikte hepatit ve çocuk felci gibi hastalıklar hızla yayılıyor. Çöken atık yönetim sistemi ve temiz su eksikliği, vahim koşulları daha da kötüleştiriyor.

Gazze'nin çocuk kurbanları: Savaş, hastalık ve çaresizlik - 1

ÇOCUKLAR CİLT ENFEKSİYONLARIYLA BOĞUŞUYOR

Sayısız Gazzeli çocukla beraber, üç yaşındaki Yasmine Al-Shanbari, sadece savaşın karmaşasıyla değil aynı zamanda zayıflatıcı bir cilt hastalığıyla da boğuşuyor.

Şeridin geneline ilaç kıtlığı hakim ve kuşatma altındaki bölgede hastaneler zar zor işliyor.

Üç yaşındaki Yasmine, yüzünü kaplayan kırmızı ve kaşıntılı lekelerle mücadele eden çocuklardan sadece biri.

Babası Ahmed Al-Shanbari, Cibaliye Mülteci Kampı'nda kalabalık ve harap bir okulda sığınırken bu durumu çözme konusunda yetersizliklerle boğuşuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'nin çocuk kurbanları: Savaş, hastalık ve çaresizlik - 2

İsrail ve Hamas arasında on aydır süren çatışma Gazze Şeridi'ni felç etti.

Bölgedeki yerleşim birimleri temiz su, yeterli tıbbi yardım veya uygun atık yönetimi olmadan yaşama tutunmaya çalışıyor.

Gazze'nin çocuk kurbanları: Savaş, hastalık ve çaresizlik - 3

GAZZE ŞERİDİ'NDE SALGIN HASTALIK ALARMI

Kemal Advan Hastanesi'ndeki Doktor Wissam al-Sakani'ye göre, cilt hastalıklarının ötesinde hepatit ve çocuk felci gibi diğer hastalıklar da şeritteki çocukları etkiliyor.

Gazze'nin çocuk kurbanları: Savaş, hastalık ve çaresizlik - 4

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kronik su kıtlığı ve atık yönetim sistemlerinin çökmesi nedeniyle Gazze'de daha fazla bulaşıcı hastalık salgını riskinin yüksek olduğu konusunda uyardı.

İsrail, insani yardımlardaki gecikmelerinden sorumlu olduğunu reddederek dağıtım sorunlarını BM kuruluşlarına atfediyor.

Gazze'nin çocuk kurbanları: Savaş, hastalık ve çaresizlik - 5

Bir diğer çocuk kurbanı olan iki yaşındaki Ammar al-Mashharawi'nin vücudu ateşli kırmızı döküntülerle kaplı.

Babası küçük çocuğun Kemal Advan Hastanesi'nde tıbbi tedavi alabilmesi için mücadele ediyor.

Gazze'nin çocuk kurbanları: Savaş, hastalık ve çaresizlik - 6

Sağlık çadırlarında çalışan Filistinli doktorlar, kısıtlı imkanlarla çocukları tedavi etmeye çalışıyor.

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