Gazze'nin çocuk kurbanları: Savaş, hastalık ve çaresizlik

ÇOCUKLAR CİLT ENFEKSİYONLARIYLA BOĞUŞUYOR

Sayısız Gazzeli çocukla beraber, üç yaşındaki Yasmine Al-Shanbari, sadece savaşın karmaşasıyla değil aynı zamanda zayıflatıcı bir cilt hastalığıyla da boğuşuyor.

Şeridin geneline ilaç kıtlığı hakim ve kuşatma altındaki bölgede hastaneler zar zor işliyor.

Üç yaşındaki Yasmine, yüzünü kaplayan kırmızı ve kaşıntılı lekelerle mücadele eden çocuklardan sadece biri.

Babası Ahmed Al-Shanbari, Cibaliye Mülteci Kampı'nda kalabalık ve harap bir okulda sığınırken bu durumu çözme konusunda yetersizliklerle boğuşuyor.