Gazze'nin çocuk kurbanları: Savaş, hastalık ve çaresizlik
Birçok Gazzeli çocuk, İsrail ve Hamas arasındaki devam eden savaşın yanı sıra bölgede yayılan cilt enfeksiyonlarıyla baş ediyor. Gazze Şeridi'nde artan ilaç kıtlığı ve art arda hizmet dışı kalan hastanelerle birlikte hepatit ve çocuk felci gibi hastalıklar hızla yayılıyor. Çöken atık yönetim sistemi ve temiz su eksikliği, vahim koşulları daha da kötüleştiriyor.
ÇOCUKLAR CİLT ENFEKSİYONLARIYLA BOĞUŞUYOR
Sayısız Gazzeli çocukla beraber, üç yaşındaki Yasmine Al-Shanbari, sadece savaşın karmaşasıyla değil aynı zamanda zayıflatıcı bir cilt hastalığıyla da boğuşuyor.
Şeridin geneline ilaç kıtlığı hakim ve kuşatma altındaki bölgede hastaneler zar zor işliyor.
Üç yaşındaki Yasmine, yüzünü kaplayan kırmızı ve kaşıntılı lekelerle mücadele eden çocuklardan sadece biri.
Babası Ahmed Al-Shanbari, Cibaliye Mülteci Kampı'nda kalabalık ve harap bir okulda sığınırken bu durumu çözme konusunda yetersizliklerle boğuşuyor.