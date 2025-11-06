Gazze'nin hayalet mahallesi: Yıkımın boyutları fotoğraflarla belgelendi

Gazze’nin kuzeyinin geniş bir bölgesinde ayakta kalan birkaç bina, toprağın içinden çıkmış kırık kemikler gibi yükseliyor. Etraflarında bulunan ve bir zamanlar yoğun nüfuslu kentsel bir mahalle olan yer, tamamen moloz ve toza dönmüş durumda.

İsrail ordusu, Associated Press fotoğrafçısı ve diğer gazetecileri, Gazze Şehri’nin doğu kenarındaki yıkılmış bir bölgeye götürdü. Ordu, bu bölgenin Hamas üyelerinin üssü olduğunu öne sürerek altyapıyı “yok etme operasyonu” yürüttüğünü açıkladı.