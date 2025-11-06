Gazze'nin hayalet mahallesi: Yıkımın boyutları fotoğraflarla belgelendi
06.11.2025 10:26
AP
İsrail ordusu, “terörden arındırılmış bölge” oluşturma gerekçesiyle Gazze’nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi’ni yerle bir etti. Uydu görüntüleri, ordunun ocaktan bu yana kuzeyden güneye mahalleleri sistematik biçimde yıktığını ortaya koyuyor.
İSRAİL ORDUSUNUN "YOK ETME" OPERASYONU
Gazze’nin kuzeyinin geniş bir bölgesinde ayakta kalan birkaç bina, toprağın içinden çıkmış kırık kemikler gibi yükseliyor. Etraflarında bulunan ve bir zamanlar yoğun nüfuslu kentsel bir mahalle olan yer, tamamen moloz ve toza dönmüş durumda.
İsrail ordusu, Associated Press fotoğrafçısı ve diğer gazetecileri, Gazze Şehri’nin doğu kenarındaki yıkılmış bir bölgeye götürdü. Ordu, bu bölgenin Hamas üyelerinin üssü olduğunu öne sürerek altyapıyı “yok etme operasyonu” yürüttüğünü açıkladı.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI BELGELEDİ
Göz alabildiğine uzanan Şucaiye Mahallesi, 7 Ekim 2023’te Hamas saldırısına uğrayan bir kibutzun karşısında yer alıyor.
Bölgenin tamamen yerle bir edilmesi, daha geniş çaplı bir askeri stratejinin parçası. Uydu görüntüleri, İsrail ordusunun ocak ayından bu yana kuzey Gazze’de, güneydeki Refah ve Han Yunus çevresinde mahalleleri sistematik biçimde dümdüz ettiğini gösteriyor.
İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu bölgelerde amacımız, Hamas’ın geri dönemeyeceği alanlar yaratmak. Bir bölge yeniden inşa edilemez; eğer 100 metre derinlikte bir tünel evin ya da enkazın altındaysa, orada yaşam kurulamaz.” ifadelerini kullandı.