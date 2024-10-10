Gazze'nin kuzeyi İsrail kuşatması altında: "Hareket eden her şeye ateş ediyorlar"

BÖLGEYİ İZOLE ETTİ

Filistin Sivil Savunması, İsrail ordusunun kuzeye "tam bir kuşatma" uyguladığını, bölgeyi Gazze kenti ve çevresinden izole ettiğini belirtti.

Sözcü Mahmud Bassal, AA'ya yaptığı açıklamada, kuşatmanın batıda et-Tevvam bölgesinden doğuda Selahaddin Caddesi'ne kadar uzandığını söyledi.

Bassal, "İsrail ordusuna ait kara araçları olmasa bile silahlı dronların bu bölgelerde hareket eden her şeye ateş ettiğini" ifade etti.

Ayrıca İsrail güçlerinin, kuzeydeki bölgenin güneyine giden yolların çoğunu hedef aldığını, bu yolların geçiş için kullanılmasının neredeyse imkânsız hale geldiğini sözlerine ekledi.