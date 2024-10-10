Gazze'nin kuzeyi İsrail kuşatması altında: "Hareket eden her şeye ateş ediyorlar"

Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, yok olmanın eşiğine gelen Gazze Şeridi'nden elini çekmiyor. Şeridin kuzeyi beş gündür kuşatma ve saldırı altında. Yerinden edilenlerin sığındığı bir okula yönelik bombardımanda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Hastaneler için tahliye çağrısı yapan İsrail, temel yaşam malzemelerinin kuzeye girişini de engelliyor. Uluslararası toplum ise Gazze'de yaşananları izlemeye devam ediyor. (Haber: Derya Doğan)

Gazze'nin kuzeyi İsrail kuşatması altında: "Hareket eden her şeye ateş ediyorlar" - 1

İsrail ordusunun son günlerdeki hedefi Gazze Şeridi'nin kuzeyi.

Beş gündür Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

Kuzeydeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde de yoğun saldırılar var.

Reuters'ın bildirdiğine göre bugün, yerinden edilenlerin sığındığı Deyr el Balah'daki Rufayda Okulu'nu vuran İsrail ordusu, burada en az 16 Filistinliyi öldürdü.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'nin kuzeyi İsrail kuşatması altında: "Hareket eden her şeye ateş ediyorlar" - 2

BÖLGEYİ İZOLE ETTİ

Filistin Sivil Savunması, İsrail ordusunun kuzeye "tam bir kuşatma" uyguladığını, bölgeyi Gazze kenti ve çevresinden izole ettiğini belirtti.

Sözcü Mahmud Bassal, AA'ya yaptığı açıklamada, kuşatmanın batıda et-Tevvam bölgesinden doğuda Selahaddin Caddesi'ne kadar uzandığını söyledi.

Bassal, "İsrail ordusuna ait kara araçları olmasa bile silahlı dronların bu bölgelerde hareket eden her şeye ateş ettiğini" ifade etti.

Ayrıca İsrail güçlerinin, kuzeydeki bölgenin güneyine giden yolların çoğunu hedef aldığını, bu yolların geçiş için kullanılmasının neredeyse imkânsız hale geldiğini sözlerine ekledi.

Gazze'nin kuzeyi İsrail kuşatması altında: "Hareket eden her şeye ateş ediyorlar" - 3

HASTANE TAHLİYELERİ YENİ BİR KRİZ YARATTI

Hastanelere yönelik tahliye çağrısı ise halihazırda çoğunlukla çökmüş olan sağlık sistemini yeni bir krize soktu.

İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliye edilmesini talep ettiği belirtildi.

Aksi takdirde yıkım, öldürme ve gözaltına alma eylemlerinin yapıldığı Şifa Hastanesi ile aynı kaderi paylaşacağı tehidinde bulunduğu aktarıldı.

Filistin yönetimi ise tehditlere karşı "İşgalci caninin hastaneleri boşaltma tehdidini kesinlikle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Gazze'nin kuzeyi İsrail kuşatması altında: "Hareket eden her şeye ateş ediyorlar" - 4

ULUSLARARASI TOPLUMUN "FECİ BAŞARISIZLIĞI"

Filistinliler için Tıbbi Yardım (MAP), İsrail'in hastanelerin boşaltılması ve kapatılması da dâhil olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yönelik zorla yerinden etme kararlarından derin endişe duyduklarını açıkladı.

MAP'ın savunuculuk ve kampanyalar direktörü Rohan Talbot, “İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki eylemleri, sağlık sisteminden geriye kalanları sistematik olarak çökertiyor ve Filistinlilerin hayatta kalması için gereken koşulları ortadan kaldırıyor” dedi.

Talbot, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'deki soykırımı önleme çağrılarına rağmen, uluslararası toplumun harekete geçme ve ateşkesi uygulama konusundaki “feci başarısızlığının” İsrail'in ölümcül saldırılarını arttırmasına olanak sağladığını söyledi. 

“Gazze tamamen silinmeden önce dünya harekete geçmelidir” diye ekledi.

Gazze'nin kuzeyi İsrail kuşatması altında: "Hareket eden her şeye ateş ediyorlar" - 5

SU VE YİYECEKLERİ TÜKENEBİLİR

İsrail'in, temel yaşam malzemelerinin, Gazze'nin kuzeyine girişini engellediği de belirtiliyor.

Gazze Sivil Savunması, bölgedeki Filistinlilerin, su ve yiyeceğinin tükenebileceği konusunda uyarıyor.

Yakıt, ekipman ve makine eksikliği nedeniyle sivil savunma ekipleri de çalışırken büyük zorluklarla mücadele ediyor.

Bu durum, kısıtlı olan hizmetlerin tamamen durmasına yol açabilir.

Gazze'nin kuzeyi İsrail kuşatması altında: "Hareket eden her şeye ateş ediyorlar" - 6

GAZETECİLER HEDEFTE

El Aksa TV kameramanı Muhammed El Tanani, İsrail saldırısında ölen gazetecilerden bir diğer oldu.

Tanini dün Gazze'nin kuzeyindeki El Ehli Arap hastanesinde meslektaşları tarafından defnedildi.

Hamas'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, kameramanın öldürülmesi “aşağılık bir suç” olarak nitelendirildi ve İsrail ordusunun “tamamen sorumlu” olduğu belirtildi.

El Cezire ise dün yaptığı açıklamada kameramanlarından Fadi el-Wahidi'nin Gazze'nin kuzeyinde İsrail ateşiyle yaralandığını ve bu hafta bir İsrail saldırısında yaralanan ikinci El Cezire kameramanı olduğunu söyledi.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre el-Wahidi, Gazze Şehri'nin kuzeyindeki Cibaliye'de İsrail operasyonlarını takip ederken boynundan yaralandı.

Gazze'nin kuzeyi İsrail kuşatması altında: "Hareket eden her şeye ateş ediyorlar" - 7
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