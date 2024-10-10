Gazze'nin kuzeyi İsrail kuşatması altında: "Hareket eden her şeye ateş ediyorlar"
Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, yok olmanın eşiğine gelen Gazze Şeridi'nden elini çekmiyor. Şeridin kuzeyi beş gündür kuşatma ve saldırı altında. Yerinden edilenlerin sığındığı bir okula yönelik bombardımanda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Hastaneler için tahliye çağrısı yapan İsrail, temel yaşam malzemelerinin kuzeye girişini de engelliyor. Uluslararası toplum ise Gazze'de yaşananları izlemeye devam ediyor. (Haber: Derya Doğan)
İsrail ordusunun son günlerdeki hedefi Gazze Şeridi'nin kuzeyi.
Beş gündür Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.
Kuzeydeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde de yoğun saldırılar var.
Reuters'ın bildirdiğine göre bugün, yerinden edilenlerin sığındığı Deyr el Balah'daki Rufayda Okulu'nu vuran İsrail ordusu, burada en az 16 Filistinliyi öldürdü.