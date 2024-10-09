Gazze'nin kuzeyi İsrail saldırısı altında: 400 bin Filistinli sıkışıp kaldı

İsrail, Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yeniden yoğunlaştırırken Birleşmiş Milletler, bölgede 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını duyurdu. İsrail'in tehditleri sonrası Kemal Advan Hastanesi'nin, birkaç hemşire ve gidecek yeri olmayan birkaç hasta dışında tahliye edildiği bildirildi. Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Cibaliye'de dört gündür devam eden saldırılar ile gıda, su ve ilaç girişini engellediği sıkı abluka nedeniyle, bölgede insani durumun her geçen saat daha da kötüleştiğini bildirdi.

Gazze'nin kuzeyi İsrail saldırısı altında: 400 bin Filistinli sıkışıp kaldı - 1

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail makamlarının, son tahliye emirleriyle insanları tekrar göç etmeye zorladığına ancak insanların gidecek güvenli yerlerinin olmadığına dikkat çekti.

Bölgedeki insanların yeniden göçü kabul etmediğini de belirterek, "Çünkü Gazze'deki hiçbir yerin güvenli olmadığını çok iyi biliyorlar" dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'nin kuzeyi İsrail saldırısı altında: 400 bin Filistinli sıkışıp kaldı - 2

"ÇOCUKLAR EN ÇOK ACI ÇEKENLER"

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını ve bu nedenle de açlığın yeniden derinleştiğini belirtti.

BM temsilcisi, şunları söyledi: "Bu son askeri operasyon aynı zamanda çocuklar için yapılacak olan çocuk felci kampanyasının ikinci aşamasını da tehdit ediyor. Çocuklar her zaman olduğu gibi ilk ve en çok acı çekenler."

Çocukların daha iyisini ve daha iyi bir geleceği hak ettiğini belirten Lazzarini, Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptı.

Gazze'nin kuzeyi İsrail saldırısı altında: 400 bin Filistinli sıkışıp kaldı - 3

"HASTANELERİ BOŞALTIN" TEHDİDİ

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki üç hastaneyi boşaltma yönündeki tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.

Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci caninin hastaneleri boşaltma tehdidini kesinlikle reddediyoruz, dünyayı ve uluslararası toplumu Şifa Tıp Kompleksi'nin yıkılması ve içindeki hasta, yaralı ve sağlık personelinin öldürülmesi senaryosunun tekrarlanmaması konusunda uyarıyoruz" denildi.

Gazze'nin kuzeyi İsrail saldırısı altında: 400 bin Filistinli sıkışıp kaldı - 4

SAĞLIK PERSONELİNE TAHLİYE UYARISI

Hükümet, İsrail'in, soykırım suçunu tamamlamak ve Gazze Şeridi'ndeki tüm hayati sektörleri yok etmek için hastaneleri tehdit etme ve hizmet dışı bırakma suçunu tekrarlamaya cüret ettiğini kaydetti.

Ayrıca İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliye edilmesini talep ettiği, aksi takdirde yıkım, öldürme ve gözaltına alma eylemlerinin yapıldığı Şifa Hastanesi ile aynı kaderle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunduğu ifade edildi.

Kamal Advan Hastanesi'nin, birkaç hemşire ve gidecek yeri olmayan birkaç hasta dışında tahliye edildiği bildirildi. 

Gazze'nin kuzeyi İsrail saldırısı altında: 400 bin Filistinli sıkışıp kaldı - 5

SU VE İLAÇ GİRİŞİ ENGELLENİYOR

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlattığı geniş çaplı saldırıların dördüncü gününde bölgedeki durumun çok kötü olduğunu duyurdu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Cibaliye'de dört gündür düzenlediği geniş çaplı saldırılar ve gıda, su, ilaç girişini engellediği sıkı abluka nedeniyle bölgede insani durumun her geçen saat daha da kötüleştiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığı katliamlarda onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı vurgulandı.

Gazze'nin kuzeyi İsrail saldırısı altında: 400 bin Filistinli sıkışıp kaldı - 6
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