Gazze'nin kuzeyi İsrail saldırısı altında: 400 bin Filistinli sıkışıp kaldı

"ÇOCUKLAR EN ÇOK ACI ÇEKENLER"

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını ve bu nedenle de açlığın yeniden derinleştiğini belirtti.

BM temsilcisi, şunları söyledi: "Bu son askeri operasyon aynı zamanda çocuklar için yapılacak olan çocuk felci kampanyasının ikinci aşamasını da tehdit ediyor. Çocuklar her zaman olduğu gibi ilk ve en çok acı çekenler."

Çocukların daha iyisini ve daha iyi bir geleceği hak ettiğini belirten Lazzarini, Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptı.