Gazze'nin kuzeyi İsrail saldırısı altında: 400 bin Filistinli sıkışıp kaldı
İsrail, Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yeniden yoğunlaştırırken Birleşmiş Milletler, bölgede 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını duyurdu. İsrail'in tehditleri sonrası Kemal Advan Hastanesi'nin, birkaç hemşire ve gidecek yeri olmayan birkaç hasta dışında tahliye edildiği bildirildi. Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Cibaliye'de dört gündür devam eden saldırılar ile gıda, su ve ilaç girişini engellediği sıkı abluka nedeniyle, bölgede insani durumun her geçen saat daha da kötüleştiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail makamlarının, son tahliye emirleriyle insanları tekrar göç etmeye zorladığına ancak insanların gidecek güvenli yerlerinin olmadığına dikkat çekti.
Bölgedeki insanların yeniden göçü kabul etmediğini de belirterek, "Çünkü Gazze'deki hiçbir yerin güvenli olmadığını çok iyi biliyorlar" dedi.