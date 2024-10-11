Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın"

İsrail ordusunun art arda defalarca kez yakıt geçişini engellemesi ve tam kapsamlı bir tahliye emri yayınlaması nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, felaket koşullarıyla karşı karşıya. Sağlık görevlilerine göre önümüzdeki saatler, birçok çocuğun hayatı için "kritik ve belirleyici" olacak. Uluslararası topluma seslenen hastane yetkilileri, "Çok geç olmadan bizi kurtarın" çağrısında bulundu. Dün, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde hizmet dışı kalma tehlikesi altında olduğu belirtilmişti.

Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın" - 1

GAZZE'NİN KUZEYİNDE YAŞAM VE ÖLÜM SAVAŞI

İsrail ordusunun yakıt girişini engellemesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, "felaket" olarak nitelendirilen koşullarla karşı karşıya.

Yetkililere göre önümüzdeki saatler, birçok çocuğun hayatı için "kritik ve belirleyici" olacak.

Kemal Advan Hastanesi'nde görev yapan Ürdünlü doktor Ammar el-Hmood sosyal medyada, "Çok geç olmadan bizi kurtarın" çağrısında bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın" - 2

"ÇOK GEÇ OLMADAN BİZİ KURTARIN"

Video açıklamasında, hastanede mahsur kalan çocukların kritik durumlarına dikkat çekerek, "Çok geç olmadan bizi kurtarın." diye yalvardı.

Gazze Şeridi'nde birçok hastanenin faaliyetlerini durdurduğunu aktaran Ürdünlü doktor, ailelerin karşı karşıya olduğu vahim koşullar nedeniyle hastaların tahliyesinin zor olduğunu vurguladı.

Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın" - 3

ULUSLARARASI TOPLUMA BİR ÇAĞRI DAHA

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safia, uluslararası toplumu müdahale etmeye ve işgalcilerin hastaneyi tamamen boşaltma kararını uygulamasını engellemeye çağırdı.

Ebu Safia, vücutlarında şarapnel parçaları bulunan ve hepsi solunum cihazına bağlı olan çocukların son derece ağır vakalarını tedavi ettiklerini bildirdi.

Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın" - 4

24 SAAT UYARISI YAPILMIŞTI

Dün İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere akaryakıt tırlarının ulaşmasını 5 kez engellediği, hastanelerin 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde hizmet dışı kalma tehlikesi altında olduğu belirtilmişti.

Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın" - 5

YAKIT GEÇİŞİ ÜST ÜSTE BEŞ KEZ ENGELLENDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere mazot taşıyan TIR'ları üst üste beşinci kez geri göndermesi, Sağlık Bakanlığına ait tüm hastane ve sağlık kuruluşlarının 24 saatten daha kısa bir süre içinde hizmet dışı kalması anlamına geliyor." açıklamasında bulunmuştu.

Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın" - 6

"TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR SUÇ"

İsrail ordusunun yakıt taşıyan tırları engellemesi, özellikle Gazze'nin kuzeyindeki hastane ve sağlık sistemini yok etmeye yönelik "tam teşekküllü bir suç" olarak nitelendirilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki üç hastaneyi boşaltma yönündeki tehditlerini kesinlikle reddettiğini duyurmuştu.

Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın" - 7

Birleşmiş Milletler soruşturması, İsrail'i Gazze'deki sağlık sistemini yok etmek için koordineli bir politika izlemekle suçladı ve bu durumun insanlığa karşı "soykırım" suçu teşkil ettiği sonucuna vardı.

Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın" - 8

Eski İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in bir yılı aşkın süredir devam eden saldırıları sırasında "sağlık çalışanlarına ve tesislere kasıtlı saldırılar" başlattığını belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın" - 9
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