Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın"

"ÇOK GEÇ OLMADAN BİZİ KURTARIN"

Video açıklamasında, hastanede mahsur kalan çocukların kritik durumlarına dikkat çekerek, "Çok geç olmadan bizi kurtarın." diye yalvardı.

Gazze Şeridi'nde birçok hastanenin faaliyetlerini durdurduğunu aktaran Ürdünlü doktor, ailelerin karşı karşıya olduğu vahim koşullar nedeniyle hastaların tahliyesinin zor olduğunu vurguladı.