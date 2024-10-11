Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı: "Çok geç olmadan bizi kurtarın"
İsrail ordusunun art arda defalarca kez yakıt geçişini engellemesi ve tam kapsamlı bir tahliye emri yayınlaması nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, felaket koşullarıyla karşı karşıya. Sağlık görevlilerine göre önümüzdeki saatler, birçok çocuğun hayatı için "kritik ve belirleyici" olacak. Uluslararası topluma seslenen hastane yetkilileri, "Çok geç olmadan bizi kurtarın" çağrısında bulundu. Dün, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde hizmet dışı kalma tehlikesi altında olduğu belirtilmişti.
GAZZE'NİN KUZEYİNDE YAŞAM VE ÖLÜM SAVAŞI
İsrail ordusunun yakıt girişini engellemesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, "felaket" olarak nitelendirilen koşullarla karşı karşıya.
Yetkililere göre önümüzdeki saatler, birçok çocuğun hayatı için "kritik ve belirleyici" olacak.
Kemal Advan Hastanesi'nde görev yapan Ürdünlü doktor Ammar el-Hmood sosyal medyada, "Çok geç olmadan bizi kurtarın" çağrısında bulundu.