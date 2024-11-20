Gazze'nin kuzeyinde hastaneler alarmda: Acil durum çağrısı yapıldı

Gazze'nin kuzeyinde devam eden İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle insani kriz derinleşiyor. Kemal Advan Hastanesi'ne saldırılar sürerken, BM yardım girişimlerinin engellendiğini ve durumun "kıyamet gibi" olduğunu belirtti. Kemal Advan Hastanesi'nde durum ağırlaşırken İsrail'in cerrah ekibinin hastaneye girişine de izin vermediği aktarıldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan yiyecek ve su kıtlığı nedeniyle hastaneye çok sayıda yetersiz beslenme vakasının gelmeye başladığı da vurgulandı.

Gazze'nin kuzeyinde hastaneler alarmda: Acil durum çağrısı yapıldı - 1

Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sistemi her geçen gün artan zorluklarla karşı karşıya.

Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi'nin üçüncü katı İsrail güçlerince yeniden vuruldu.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'nin kuzeyinde hastaneler alarmda: Acil durum çağrısı yapıldı - 2

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, saldırıdan hemen önce yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun hedefindeki hastanede hasta, yaralı ve sağlık görevlilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Gazze'nin kuzeyinde hastaneler alarmda: Acil durum çağrısı yapıldı - 3

Ebu Safiyye, "Sağlık malzemelerinin eksikliği ve İsrail'in hastane personelinden 45 kişiyi alıkoyması nedeniyle her gün çok sayıda hastayı kaybediyoruz." dedi.

Gazze'deki sağlık sisteminin çok ağır şartlar altında hizmet vermeye çalıştığını söyleyen Ebu Safiyye, sağlık malzemelerinde yaşanan eksikliğin yanı sıra İsrail'in cerrah ekibinin hastaneye girişine de izin vermediğini vurguladı.

Gazze'nin kuzeyinde hastaneler alarmda: Acil durum çağrısı yapıldı - 4

DOKTORLAR HASTA KURTARIRKEN BOMBALADILAR

Ebu Safiyye, İsrail'in dün de doktorların yoğun bakım odasında yaralı bir kişiyi kurtarmaya çalıştığı sırada hastaneyi bombaladığını dile getirdi.

Gazze'nin kuzeyinde hastaneler alarmda: Acil durum çağrısı yapıldı - 5

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan yiyecek ve su kıtlığı nedeniyle hastaneye çok sayıda yetersiz beslenme vakasının gelmeye başladığı ve hastaların çocuğunun kadın ve çocuk olduğu kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyinde hastaneler alarmda: Acil durum çağrısı yapıldı - 6

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar kapsamında hastanenin aynı katını daha önce de defalarca hedef almıştı.

Gazze'nin kuzeyinde hastaneler alarmda: Acil durum çağrısı yapıldı - 7
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