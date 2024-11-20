Gazze'nin kuzeyinde hastaneler alarmda: Acil durum çağrısı yapıldı
Gazze'nin kuzeyinde devam eden İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle insani kriz derinleşiyor. Kemal Advan Hastanesi'ne saldırılar sürerken, BM yardım girişimlerinin engellendiğini ve durumun "kıyamet gibi" olduğunu belirtti. Kemal Advan Hastanesi'nde durum ağırlaşırken İsrail'in cerrah ekibinin hastaneye girişine de izin vermediği aktarıldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan yiyecek ve su kıtlığı nedeniyle hastaneye çok sayıda yetersiz beslenme vakasının gelmeye başladığı da vurgulandı.
Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sistemi her geçen gün artan zorluklarla karşı karşıya.
Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi'nin üçüncü katı İsrail güçlerince yeniden vuruldu.