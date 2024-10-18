Gazze'nin kuzeyinde kıtlık: 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaç yok

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı, İsrail ordusu tarafından yürütülen soykırım ve etnik temizlik sürecine maruz kaldığı belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde kıtlık: 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaç yok - 1

200 BİN FİLİSTİNLİ KITLIĞI YAŞIYOR

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, "İsrail'in sürdürdüğü soykırımın gölgesinde Cibaliya'da 200 bin Filistinli 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan mahrum durumda." diye konuştu.

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Gazze'nin kuzeyinde kıtlık: 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaç yok - 2

AYRIM YAPMADAN BOMBALANIYOR

Sözcü Basal, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki soykırım ve etnik temizlik faaliyetleri kapsamında buradaki binaları, evleri ve altyapıyı bombalayarak havaya uçurduğunu belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde kıtlık: 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaç yok - 3

ONLARCA FİLİSTİNLİ ENKAZ ALTINDA

Basal, İsrail ordusunca öldürülen onlarca Filistinlinin cenazesinin, ordunun sürdürdüğü kara harekatı ve hareket eden her türlü nesneyi hedef alması nedeniyle hala enkaz altından çıkarılmayı ve yollardan kaldırılmayı beklediğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde kıtlık: 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaç yok - 4

İSRAİL İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze'nin kuzeyinde kıtlık: 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaç yok - 5

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde kıtlık: 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaç yok - 6

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'nin kuzeyinde kıtlık: 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaç yok - 7

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 353’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 740 askerinin öldüğünü duyurdu.

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