Gazze'nin kuzeyinde kıtlık: 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaç yok
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı, İsrail ordusu tarafından yürütülen soykırım ve etnik temizlik sürecine maruz kaldığı belirtildi.
200 BİN FİLİSTİNLİ KITLIĞI YAŞIYOR
Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, "İsrail'in sürdürdüğü soykırımın gölgesinde Cibaliya'da 200 bin Filistinli 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan mahrum durumda." diye konuştu.