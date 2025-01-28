Gazze'nin kuzeyindeki boşluk: "Yuvamızdan geriye sadece yıkım kaldı"

Filistinliler, 15 ay boyunca devam eden yıkıcı savaşın ardından Gazze'nin kuzeyindeki evlerine geri döndü. En az 300 bin Filistinli, saatlerce yürüyerek büyük bir umut ve endişeyle bir zamanlar yuvalarının yükseldiği topraklara ulaştı. Geri dönüş yolculuğu sırasında neredeyse hiçbir şeyle karşılaşmayan Gazzelileri, kuzeyde de büyük bir boşluk bekliyordu. Sekiz saat boyunca evine ulaşmak için yürüyen bir genç, kuzeydeki yıkım sahnesini anlatırken, "Yol boyunca ne araba vardı, ne hizmet, hatta su bile yoktu. Gazze'nin kuzeyi tamamen yok oldu." ifadelerini kullandı. Bir zamanlar şeridin en işlek bölgesi olan kuzey, aylarca devam eden İsrail bombardımanının ardından hayalet bir kasabadan farksız.

Gazze'nin kuzeyindeki boşluk: "Yuvamızdan geriye sadece yıkım kaldı" - 1

15 AYIN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'nin kuzeyine geri dönen Filistinliler, yaya olarak harabeye dönen bölgeye ulaştı.

Pazartesi günü şafak vakti, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli, 15 ayın ardından ilk kez Gazze'nin kuzeyine akın etti.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'nin kuzeyindeki boşluk: "Yuvamızdan geriye sadece yıkım kaldı" - 2

İSRAİL BİRLİKLERİ ÇEKİLDİ

Filistinliler, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının bir hükmü uyarınca yuvalarına geri döndü.

İsrail birlikleri ve tankları dağılmış, bölgenin kenarlarındaki tampon bölgelere çekilmişti.

Gazze'nin kuzeyindeki boşluk: "Yuvamızdan geriye sadece yıkım kaldı" - 3

300 BİN FİLİSTİNLİ EVİNE YÜRÜDÜ

Aileler, çocuklarını veya aceleyle kaçtıkları eşyalarla dolu çuvalları taşıyarak kıyı yolunda kilometrelerce yürüdüler.

Hamas'ın açıklamasına göre göre, toplamda 300 bin Filistinli, pazartesi sabahı saat 07.00'den sonra açılan Netzarim Koridoru'nu yürüyerek geçti.

Gazze'nin kuzeyindeki boşluk: "Yuvamızdan geriye sadece yıkım kaldı" - 4

BİR MİLYON FİLİSTİNLİNİN TAHLİYESİ EMREDİLMİŞTİ

Kitlesel göç, savaşın başlangıcında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinden 1 milyondan fazla Filistinlinin tahliyesini emrettiği ve bölgeyi savaş alanına dönüştürdüğü zamandan beri ilk geri dönüş oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki boşluk: "Yuvamızdan geriye sadece yıkım kaldı" - 5

SEKİZ SAAT YÜRÜDÜ, "HİÇLİĞE" ULAŞTI

Pazartesi günü, 51 yaşındaki Diaa Asaad, altı çocuğuyla birlikte Nuseyrat'tan Gazze'ye kadar çukurlu bir yolda sekiz saat yürüdü.

Geri dönüş yolculuğu sırasında neredeyse hiçbir şeyle karşılaşmadığını ve sonunda onu bekleyen hiçbir şey olmayacağını bildiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki boşluk: "Yuvamızdan geriye sadece yıkım kaldı" - 6

"GAZZE'NİN KUZEYİ TAMAMEN YOK OLDU"

Asaad, Gazze'nin kuzeyindeki yıkım sahnesini anlatırken, "Yol boyunca ne araba vardı, ne hizmet, hatta su bile yoktu" dedi.

Aylardır içinde uyuduğu çadır, kuzeye doğru yürüyüşe çıkmak için çok ağırdı, "Geri dönecek bir evim yok; akrabalarımızın da yok. Gazze'nin kuzeyi tamamen yok oldu." dedi.

Gazze'nin kuzeyindeki boşluk: "Yuvamızdan geriye sadece yıkım kaldı" - 7

Anlaşmadan önceki aylarda Hamas'ın temel talebi, sakinlerin Gazze'nin kuzeyine geri dönmelerine izin verilmesiydi.

Ancak ağır bombardıman ve 15 ay boyunca devam eden çatışmanın ardından, bölgede enkaz dışında hiçbir şey kalmadı.

Her şeye rağmen umudunu koruyan Gazzeliler ise, “Burada bir çadır, güneydeki bir çadırdan daha iyidir” diyor.

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