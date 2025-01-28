Gazze'nin kuzeyindeki boşluk: "Yuvamızdan geriye sadece yıkım kaldı"

Anlaşmadan önceki aylarda Hamas'ın temel talebi, sakinlerin Gazze'nin kuzeyine geri dönmelerine izin verilmesiydi.

Ancak ağır bombardıman ve 15 ay boyunca devam eden çatışmanın ardından, bölgede enkaz dışında hiçbir şey kalmadı.

Her şeye rağmen umudunu koruyan Gazzeliler ise, “Burada bir çadır, güneydeki bir çadırdan daha iyidir” diyor.