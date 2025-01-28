Gazze'nin kuzeyindeki boşluk: "Yuvamızdan geriye sadece yıkım kaldı"
Filistinliler, 15 ay boyunca devam eden yıkıcı savaşın ardından Gazze'nin kuzeyindeki evlerine geri döndü. En az 300 bin Filistinli, saatlerce yürüyerek büyük bir umut ve endişeyle bir zamanlar yuvalarının yükseldiği topraklara ulaştı. Geri dönüş yolculuğu sırasında neredeyse hiçbir şeyle karşılaşmayan Gazzelileri, kuzeyde de büyük bir boşluk bekliyordu. Sekiz saat boyunca evine ulaşmak için yürüyen bir genç, kuzeydeki yıkım sahnesini anlatırken, "Yol boyunca ne araba vardı, ne hizmet, hatta su bile yoktu. Gazze'nin kuzeyi tamamen yok oldu." ifadelerini kullandı. Bir zamanlar şeridin en işlek bölgesi olan kuzey, aylarca devam eden İsrail bombardımanının ardından hayalet bir kasabadan farksız.
15 AYIN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'nin kuzeyine geri dönen Filistinliler, yaya olarak harabeye dönen bölgeye ulaştı.
Pazartesi günü şafak vakti, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli, 15 ayın ardından ilk kez Gazze'nin kuzeyine akın etti.