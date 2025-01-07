Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık"

"GÜNLERCE HİÇBİR ŞEY YEMEDİK"

Beyt Lahiya'daki Halife bin Zayed Okulu'nda 15 gün boyunca kuşatma altında kaldıklarını anlatan Filistinli, "Kuşatmanın ilk gününde okulun en üst katlarını boşalttık. Tüm mülteciler, bombardımandan kaçmak için zemin katta toplandı. Bir tür pide pişirdik ve aramızda paylaştık. Bunun dışında hiçbir şey yemedik. Bir ara su yoktu. Herkes dudaklarını ve dilini biraz ıslatmanın bir yolunu buldu ama içme suyu yoktu." ifadelerini kullandı.