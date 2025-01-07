Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık"
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde saldırılarına devam ediyor. Bir zamanlar neredeyse Tel Aviv nüfusu kadar kalabalık olan bölge, ıssız bir alana dönüşmeye zorlandı. Evlerini terk eden Filistinliler, benzeri görülmemiş, vahşi bir operasyondan bahsediyor. Yüzlerce kişi sonunda başka seçenekleri kalmadığı için bölgeden ayrılmak zorunda kalıyor. Kaçış sürecini anlatan Filistinliler, ordunun kendilerini onlarca tankın arasından, cesetler ve vücut parçalarıyla dolu dar bir yol boyunca yürümeye zorladığını söylüyor. İşte Gazze'nin kaderine terk edilen kuzey bölgesi ve yerinden edilenlerin yolculuğu...
ÖNCE TAHLİYE EMRİ GELDİ
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde ilk başta insansız hava araçları ile acil tahliye çağrısı yapan bildiriler dağıttı.
Bu aşamada Cibaliye çok kalabalık bir kamptı çünkü binlerce mülteci Gazze'nin çeşitli yerlerinden gelmişti ve okullarda yaşıyorlardı. Bu okullar sığınma merkezlerine dönüştürülmüştü.