Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık"

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde saldırılarına devam ediyor. Bir zamanlar neredeyse Tel Aviv nüfusu kadar kalabalık olan bölge, ıssız bir alana dönüşmeye zorlandı. Evlerini terk eden Filistinliler, benzeri görülmemiş, vahşi bir operasyondan bahsediyor. Yüzlerce kişi sonunda başka seçenekleri kalmadığı için bölgeden ayrılmak zorunda kalıyor. Kaçış sürecini anlatan Filistinliler, ordunun kendilerini onlarca tankın arasından, cesetler ve vücut parçalarıyla dolu dar bir yol boyunca yürümeye zorladığını söylüyor. İşte Gazze'nin kaderine terk edilen kuzey bölgesi ve yerinden edilenlerin yolculuğu...

Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık" - 1

ÖNCE TAHLİYE EMRİ GELDİ

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde ilk başta insansız hava araçları ile acil tahliye çağrısı yapan bildiriler dağıttı.

Bu aşamada Cibaliye çok kalabalık bir kamptı çünkü binlerce mülteci Gazze'nin çeşitli yerlerinden gelmişti ve okullarda yaşıyorlardı. Bu okullar sığınma merkezlerine dönüştürülmüştü.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık" - 2

Kara operasyonu geçtiğimiz Ekim ayında başladığında, buna ağır bombardıman eşlik etti.

İnsanlar çocuklarının hayatlarından endişe ediyorlardı ve kaçmak zorunda kaldılar.

Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık" - 3

"KARANLIKTI, KORKMUŞTUK VE NEREYE GİDECEĞİMİZİ BİLMİYORDUK"

Saldırılar başladığında Cibaliye'de olan bir Filistin kaçış sürecini, "Operasyonun dördüncü gününde bölgeden ayrılmak zorunda kaldık. Evimizin çatısını hedef alan bir insansız hava aracı, güneş panellerine çarptı. Tanklar da karadan saldırıyordu. Karanlıktı, korkmuştuk ve nereye gideceğimizi bilmiyorduk, ancak oradan çıkmamız gerektiğini anladık." ifadeleriyle anlattı.

Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık" - 4

AÇ VE SUSUZ BIRAKILDILAR

Bölgede yaşayan Filistinlilere göre ilerleyen günlerde, İsrail Savunma Kuvvetleri birkaç kez bir su dağıtım noktalarına saldırdı.

İnsanlar aç ve susuz bırakılıyordu, böylece tahliye edilmeye zorlanıyorlardı.

Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık" - 5

"GÜNLERCE HİÇBİR ŞEY YEMEDİK"

Beyt Lahiya'daki Halife bin Zayed Okulu'nda 15 gün boyunca kuşatma altında kaldıklarını anlatan Filistinli, "Kuşatmanın ilk gününde okulun en üst katlarını boşalttık. Tüm mülteciler, bombardımandan kaçmak için zemin katta toplandı. Bir tür pide pişirdik ve aramızda paylaştık. Bunun dışında hiçbir şey yemedik. Bir ara su yoktu. Herkes dudaklarını ve dilini biraz ıslatmanın bir yolunu buldu ama içme suyu yoktu." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık" - 6

İLAÇLAR BİTTİ, HASTALAR ÖLÜME TERK EDİLDİ

Günler geçtikçe saldırılar daha da şiddetlendi. Hastalar, özellikle ilaçlar bittiği ve tedarik durduğu için acı çekiyordu.

Anneler bebeklerin altını değiştirmek için bez bulamıyordu, bu yüzden bez yapmak için kıyafetlerini yırtıyorlardı. 

Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık" - 7

KAÇMAK DIŞINDA SEÇENEK YOKTU

Sonunda başka seçenekleri kalmadığı için bölgeden ayrılmak zorunda kaldıklarını aktaran Filistinli adam, ordunun kendilerini onlarca tankın arasından, cesetler ve vücut parçalarıyla dolu dar bir yol boyunca yürümeye zorladığını anlattı.

Filistinli adam, "Yanımızda yüzlerce çocuk vardı. Yanımızdan yürüdüler ve her şeyi gördüler." diye konuştu.

Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık" - 8

Gazze'nin kuzeyinde beslenme önceden depolanan yiyeceklere ve fahiş fiyatlara satın almaya zorlandıkları insani yardımlara dayanıyor.

Tuzdan arındırma tesisleri çalışmıyor, kuyuların çoğu yok edildi, pompa istasyonları hasar gördü. Yüzlerce Filistinli, kirli su içmeye ve korkunç koşullar altında yaşamaya zorlanıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık" - 9
Gazze'nin kuzeyindeki cehennem: "Cesetlerle dolu bir yoldan kaçtık" - 10
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