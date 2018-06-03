Gazze'nin ''yardım meleği Rezzan'' İsrailli keskin nişancıların hedefi oldu

1 21 yaşında Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar, Gazze sınırınındaki ''Büyük Dönüş Yürüyüşü'' gösterilerine destek olmak için sınırın sıfır noktasında gönüllü olarak çalışıyordu. Filistinliler ona "yardım meleği" diyordu.

2 Ancak genç hemşire, geçtiğimiz cuma günü Gazze sınırının güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen gösterilerde, yaralananların yardımına koşarken, İsrailli keskin nişancıların hedefi oldu ve hayatını kaybetti.

3 CENAZE TÖRENİNE BİNLERCE FİLİSTİNLİ KATILDI Rezzan'ın Huzaa beldesinde dün düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı.

4 Cenaze sırasında sık sık İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

5 REZZAN'IN ANNESİ: ONUN SUÇU NEYDİ? Kızına yapılanların hesabının sorulmasını isteyen acılı anne, ''Allah İsrail'den bunun hesabını sorsun. Soruyorum size onun suçu neydi? Dünyayı yanımda durmaya ve kızımın hakkını aramam için bana yardım etmeye çağırıyorum. Dünyanın sesimi duymasını istiyorum. Siyonistlere karşı uluslararası mahkemeye gitmek ve kimin haklı kimin haksız olduğunun ortaya çıkmasını istiyorum'' diye konuştu.

6 İsrail ordusu standart operasyon prosedürlerine uyulduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

7 Filistinli yetkililer ise Rezzan'ın İsrail tarafından öldürülmesinin açık bir savaş suçu olduğunu söylüyor.

8 Birleşmiş Milletler yetkilileri de Rezzan en-Neccar'ın vurulduğu sırada üzerindeki beyaz önlüğünün, kendisinin bir sağlık görevlisi olduğunu açıkça gösterdiğini, buna rağmen hedef alınmasını kınadıklarını açıkladı.

9 İsrail ablukası altında yıllardır büyük insani bir kriz yaşayan Gazze şeridinde 30 Mart'tan bu yana devam eden ''Büyük Dönüş Yürüyüşü'' gösterileri devam ediyor.