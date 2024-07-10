Gazze'nin yeniden inşası: "Karbon maliyeti 135 ülkenin toplamını geçebilir"

Saldırı ve keşif uçuşlarında F-16, devriye uçuşlarında ise F-35 savaş uçağı tercih eden İsrail, 120 günde 200 uçakla 15 bin 900 saat uçuş gerçekleştirdi.

F-16 savaş uçağı, her uçuş saati için 3 bin 600 ila 5 bin 400 litre yakıt tüketirken, F-35 ise F-16'ya kıyasla yüzde 40 daha fazla yakıt harcıyor.

Hesaplamalara göre, belirlenen zaman diliminde 57,8 ila 85,9 milyon JP8 jet yakıtı kullanıldığı düşünüldüğünde savaş uçakları ve kargo uçaklarının en düşük 261 bin 800 ton, en yüksek 372 bin 480 ton karbondioksit eş değeri emisyona neden olduğu hesaplandı.