Gazze'nin yeniden inşası: "Karbon maliyeti 135 ülkenin toplamını geçebilir"
Londra'daki Queen Mary Üniversitesinin araştırmasına göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, ilk 120 günde, 26 ülke ve bölgenin yıllık emisyonundan daha fazla karbon emisyonuna neden oldu. Yeniden inşa faaliyetlerinin ise 135'ten fazla ülkenin yıllık emisyonunu geçebileceği tahmin ediliyor.
GAZZE'DEKİ YAPILARIN YARISINDAN FAZLASI YIKILDI
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar nedeniyle insani kriz derinleşirken, saldırıların çevreye verdiği tahribat da her geçen gün artıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Mary Üniversitesinin çalışmasına göre, Gazze'deki ev, okul, cami ve hastane gibi yapıların yüzde 54 ile 66'sı İsrail saldırılarında zarar gördü veya tamamen yıkıldı.