Gazze'ye acılı dönüş: On binlerce Filistinli'yi harabe kent bekliyor

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu; İsrail'in ekipman ve makineleri hedef alması ve zaten harap olan makine ve teçhizatlardan geriye kalanlara da yakıt sağlanamaması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin cenazeleri çıkaramadığı da biliniyor. Harabeye dönen mahallere geri dönenleri de zor yaşam koşulları bekliyor,.

Gazze Şeridi'nde iyileşme sürecinin başlayabilmesi için günlük insani yardım taşıyan bin TIR ve 1 milyon litre yakıtın bölgeye girmesi gerektiği ifade ediliyor.