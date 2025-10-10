Gazze'ye acılı dönüş: On binlerce Filistinli'yi harabe kent bekliyor
Ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze'de on binlerce Filistinli evlerine dönmek için yola çıktı. Mahallelerine dönen Gazzeliler İsrail'in 2 yıllık bombardımanı sonrasında büyük bir yıkımla karşılaştı. Enkaza dönen kentte yaşadıkları binayı bile bulamayan Filistinliler ne olursa olsun topraklarını terk etmeyeceklerini söylüyor.
GAZZELİLER YIKIMLA KARŞILAŞTI
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından binlerce Filistinli evlerine dönmek için yola düştü. Tam sayı bilinmemekle birlikte 350 bin ile 400 bin kişinin kenti terk ettiği değerlendiriliyor.
2023 yılındaki çatışmalar öncesinde bölgede yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı belirtiliyor.
Şimdi sağ kalanlar evlerine dönmeye çalışıyor.