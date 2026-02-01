Gazze'ye nefes imkanı, Refah Sınır Kapısı açıldı

İsrail medyası, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nda geçişlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Sınır kapısında tam hareketliliğin Pazartesi günü başlaması planlanıyor.

İnsani yardım koordinasyonunu denetleyen İsrail askeri birimi COGAT, sınır kapısının Gazze sakinleri için her iki yönde de sadece yaya olarak yeniden açılacağını ve işletmenin Mısır ve Avrupa Birliği ile koordineli olarak yürütüleceğini söyledi.

Buna göre, Gazze’den günde yaklaşık 150 kişinin ayrılması, buna karşılık yaklaşık 50 kişinin bölgeye geri dönmesi bekleniyor. Sınır kapısındaki işleyişe dair bir çerçeve belirleniyor.

Bu çerçevede İsrail, terminaldeki çalışmaları doğrudan asker bulundurmak yerine gözetleme ekipmanlarıyla uzaktan takip edecek.

Mısır, 24 saat içinde sınırı geçecek kişilerin listesini her gün İsrail’e iletecek.

Gazze'den ayrılan Filistinlilerin bölgeye girişine yalnızca bu terminal üzerinden izin verilecek. Prensipte, terminalden ayrılan herkesin geri dönmesine olanak tanınacak. Mısır tarafından sunulan ve İsrail tarafından onaylanan, sınır kapısından geçmesi planlanan Gazzelilerin listelerinin hazır olduğu belirtildi.

Az sayıda yaralı Filistinli silahlı kişinin, talep etmeleri halinde sınır kapısından çıkışına izin verilecek.