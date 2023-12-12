Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 67'inci gününde sürüyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 18 bin 205'e yükseldi. 50 bine yakın da yaralı var. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'a "Teslim olun" çağrısı yaptı. Gallant, anlaşma için Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a da yeşil ışık yaktı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 67. gününde devam ediyor. İsrail ordusu, gece boyunca yoğun bombardımana devam etti.