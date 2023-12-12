Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık

İSRAİL'İN, HAMAS'LA ESİR TAKASI İÇİN YENİDEN MÜZAKEREYE HAZIR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan İsrail'in, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için yeniden müzakereye hazır olduğu öne sürüldü.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberinde, İsrail'in müzakereye hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı belirtildi.

Haberde, gelecek hafta yeni bir anlaşma sağlanmasının ihtimal dahilinde olmadığı, ancak İsrail'in Hamas'a baskı yapmak için yeni bir süreç başlatmak istediği iddia edildi.

Haberde adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkilinin "yeni anlaşmaların yapılması için koşulların olgunlaştığı" ifadesine yer verildi.