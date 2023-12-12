Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 67'inci gününde sürüyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 18 bin 205'e yükseldi. 50 bine yakın da yaralı var. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'a "Teslim olun" çağrısı yaptı. Gallant, anlaşma için Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a da yeşil ışık yaktı.

Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık - 1

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 67. gününde devam ediyor. İsrail ordusu, gece boyunca yoğun bombardımana devam etti.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık - 2

Gazze'nin kuzeyinde Batı'ya ilerleyen İsrail güçleriyle Hamas üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık - 3

Savaşın başından bu yana 2 milyona yakın Filistinli bulundukları yeri terk etmek zorunda kaldı. İsrail, Filistinlileirn Mısır'a sürülmesi ve bölgedeki açlığın daha kötü duruma geldiğine yönelik iddiaları reddetti.

Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık - 4

Hafta sonu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır'a kitlesel göçten endişe duyduğunu aktarmıştı.

Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık - 5

İSRAİL’DEN HİZBULLAH'A YEŞİL IŞIK

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Hamas yok edilene kadar savaşın süreceğini yineledi. Gallant, "Gazze'de kalıcı olarak bulunma niyetimiz yok" dedi ve Hamas üyelerine "Teslim olun" çağrısı yaptı. 

Gallant, İsrail'e tehdit olmadığı sürece Gazze'nin yönetimi için tüm alternatifleri görüşmeye hazır olduklarını aktardı. 

Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah güçleriyle de anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Gallant, anlaşmanın sınır boyunca tampon bölge içermesi gerektiğini söyledi.

Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık - 6

İsrail ordu sözcüsü de Lübnan'da fosfor bombası kullanıldığına yönelik iddialara yanıt verdi.

Sözcü, "Hem kuzeyde hem de güneyde uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Birçok Batılı ordu gibi İsrail ordusunun da uluslararası hukuka göre yasal olan beyaz fosfor içeren sis bombalarına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, yasal olarak yangın çıkarıcı silah şeklinde tanımlanmadığı iddia edildi.

Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık - 7

İsrail ordusu, Cebaliye'de bir caminin içinden de görüntü paylaştı. Hamas üyelerinin camiyi askeri eğitim noktası ve bomba yapımı için kullandığı öne sürüldü.

Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık - 8

İSRAİL'İN, HAMAS'LA ESİR TAKASI İÇİN YENİDEN MÜZAKEREYE HAZIR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan İsrail'in, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için yeniden müzakereye hazır olduğu öne sürüldü.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberinde, İsrail'in müzakereye hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı belirtildi. 

Haberde, gelecek hafta yeni bir anlaşma sağlanmasının ihtimal dahilinde olmadığı, ancak İsrail'in Hamas'a baskı yapmak için yeni bir süreç başlatmak istediği iddia edildi.

Haberde adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkilinin "yeni anlaşmaların yapılması için koşulların olgunlaştığı" ifadesine yer verildi.

Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık - 9
Gazze'ye saldılar 67. gününde | İsrail’den Hizbullah'a yeşil ışık - 10
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