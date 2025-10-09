Gazze'ye şimdiye kadar kaç yardım filosu gitti?
İsrail, bu yıl Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve deniz ablukasını kırmayı amaçlayan çok sayıda uluslararası yardım filosuna uluslararası sularda müdahale etti. Aralarında aktivist Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı.
İsrail deniz kuvvetleri, 2025 yılı içinde Gazze'ye yönelik deniz ablukasını kırmayı hedefleyen ve uluslararası aktivistleri taşıyan en az dört sivil yardım filosuna uluslararası sularda müdahale ederek tüm gemilere el koydu ve yüzlerce katılımcıyı gözaltına aldı.
Müdahaleler, uluslararası toplumda sert tepkilere neden olurken, İsrail hükümeti eylemlerini güvenlik gerekçesiyle savundu.