Gazze'ye şimdiye kadar kaç yardım filosu gitti?

EN BÜYÜK KONVOY: SUMUD FİLOSU

Bugüne kadar Gazze'ye düzenlenen en büyük sivil deniz konvoyu olan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm gemilere, 3 Ekim'de sona eren çok günlük bir operasyonla İsrail deniz kuvvetleri tarafından el konuldu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) gibi gruplar tarafından organize edilen girişim, 40'tan fazla gemi ve 500'ün üzerinde uluslararası katılımcıdan oluşuyordu.