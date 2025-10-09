Gazze'ye şimdiye kadar kaç yardım filosu gitti?

İsrail, bu yıl Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve deniz ablukasını kırmayı amaçlayan çok sayıda uluslararası yardım filosuna uluslararası sularda müdahale etti. Aralarında aktivist Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İsrail deniz kuvvetleri, 2025 yılı içinde Gazze'ye yönelik deniz ablukasını kırmayı hedefleyen ve uluslararası aktivistleri taşıyan en az dört sivil yardım filosuna uluslararası sularda müdahale ederek tüm gemilere el koydu ve yüzlerce katılımcıyı gözaltına aldı.

Müdahaleler, uluslararası toplumda sert tepkilere neden olurken, İsrail hükümeti eylemlerini güvenlik gerekçesiyle savundu.

EN BÜYÜK KONVOY: SUMUD FİLOSU 

Bugüne kadar Gazze'ye düzenlenen en büyük sivil deniz konvoyu olan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm gemilere, 3 Ekim'de sona eren çok günlük bir operasyonla İsrail deniz kuvvetleri tarafından el konuldu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) gibi gruplar tarafından organize edilen girişim, 40'tan fazla gemi ve 500'ün üzerinde uluslararası katılımcıdan oluşuyordu.

FFC'nin Gazze ablukasını kırma girişimleri uzun bir geçmişe dayanıyor. 2010 yılında düzenlenen ve kısmen İHH tarafından finanse edilen bir filoya İsrail komandoları tarafından yapılan baskında on kişi hayatını kaybetmişti. 2011, 2015, 2018 ve Mayıs 2025'teki sonraki misyonlar da İsrail tarafından engellenmişti. 

Katılımcıların "tehlikeli ve caydırıcı manevralar" olarak tanımladığı ve tazyikli su kullanılan müdahale, uluslararası sularda gerçekleşti.

Operasyonun ardından Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'da protesto gösterileri düzenlendi.

Yüzlerce aktivist İsrail'deki Ktzi'ot Hapishanesine nakledildi. Gözaltına alınanlar, tekmelendiklerini, saatlerce diz çöktürüldüklerini ve aşağılayıcı koşullarda tutulduklarını bildirdi.

6 Ekim itibarıyla yüzden fazla aktivist sınır dışı edilirken, 42 tutuklu, tutuklanmalarını ve İsrail'in Gazze'deki "topyekun aç bırakma harekatını" protesto etmek için açlık grevine başladı.

Küresel Sumud Filosu, ağustos ayının sonlarında İtalya, İspanya ve Tunus limanlarından yola çıkan konvoylarla yolculuğuna başladı.

Filoda iklim aktivisti Greta Thunberg, Fransız AP üyesi Rima Hassan ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu 44'ten fazla ülkeden 500'ün üzerinde aktivist, siyasetçi, sanatçı ve doktor yer aldı.

Filo, 8 ve 9 Eylül'de Tunus'ta demirliyken Familia Madeira ve Alma adlı iki gemi, insansız hava aracı (İHA) saldırısı olduğu düşünülen kundaklama cihazlarıyla vuruldu.

Yangınlara neden olan ancak yaralanmaya yol açmayan saldırılardan organizatörler İsrail'i sorumlu tuttu.

CBS News, daha sonra ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, saldırıların doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından emredildiğini bildirdi. 

Konvoylar Yunanistan'a doğru ilerlerken 24 Eylül gecesi Girit açıklarında tekrar hedef alındı.

Organizatörler, 11 kadar geminin ses bombaları ve rahatsız edici maddeler kullanan İHA'lar tarafından hasara uğratıldığını bildirdi.

Saldırılara yanıt olarak İtalya ve İspanya, filoyu uluslararası sularda izlemek ve desteklemek için deniz firkateynleri gönderirken, Milli Savunma Bakanlığı da gerekirse konvoyun güvenliğini sağlayacağını açıkladı.

Filo, Gazze'ye 120-150 deniz mili mesafeye yaklaştığında İtalyan ve İspanyol deniz eskortları geri çekildi.

1 Ekim'de İsrail savaş gemileri konvoyun etrafını sarmaya başladı ve tüm gemilere 3 Ekim'e kadar el konuldu.

Mikeno adlı bir geminin Gazze kıyısına yedi deniz mili kadar yaklaşarak, ablukanın başladığı 2009'dan bu yana izinsiz bir insani misyonun ulaştığı en yakın nokta olduğu bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, el konulan teknelerde insani yardım malzemesi bulunmadığını iddia etti.

Organizatörler ise bu iddiayı, gemilere yüklenen yardımın fotoğrafik kanıtlarını göstererek "sistematik bir karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.

Türkiye ve İran müdahaleyi "terör eylemi" olarak kınadı. Kolombiya tüm İsrailli diplomatları sınır dışı etti ve İsrail ile serbest ticaret anlaşmasını sonlandırdı.

İspanya, İrlanda, Güney Afrika, Malezya ve Pakistan sert kınama mesajları yayımladı.

Gözaltına alınan aktivistler ciddi kötü muamele gördüklerini bildirdi. Hukuk merkezi Adalah, katılımcıların tekmelendiğini, itildiğini ve saatlerce kablolarla bağlandığını belirtti.

Gözaltına alınan İtalyan parlamenterler, koşulların "özellikle vahim" olduğunu ve kullanılan yöntemleri bir polis devletininkine benzettiklerini söyledi.

Serbest bırakılan aktivistler, aşırı kalabalık kafeslerde tutulduklarını, fiziksel ve psikolojik istismara maruz kaldıklarını, tıbbi bakımdan mahrum bırakıldıklarını ve 7 Ekim saldırılarının görüntülerini izlemeye zorlandıklarını anlattı.

Greta Thunberg'in saçlarından sürüklendiği ve diğer aşağılayıcı muamelelere maruz kaldığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ifadeleri "küstahça yalanlar" ve "asılsız iddialar" olarak reddetti. Ancak Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, katılımcıları "terörist" olarak nitelendirerek, uygulanan sert koşullardan "gurur duyduğunu" söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun engellenmesinden sadece birkaç gün sonra, 8 Ekim'de FFC ve "Gazze'ye Bin Madleen" tarafından düzenlenen dokuz gemilik bir başka filo da İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda durduruldu ve tüm yolcuları gözaltına alındı.

TEMMUZ AYINDA DURDURULAN HANZALA GEMİSİ 

26 Temmuz'da İsrail deniz kuvvetleri, Gazze'ye giden yardım gemisi Hanzala'ya uluslararası sularda el koyarak 21 uluslararası mürettebatını gözaltına aldı.

FFC tarafından düzenlenen sivil deniz misyonu, İsrail ablukasını kırmayı ve insani yardım malzemeleri ulaştırmayı amaçlıyordu.

Mürettebat, müdahaleden kısa bir süre önce bir İsrail IAI Heron İHA'sı tarafından çevrelendiklerini bildirdi.

Yaklaşan iki geminin İsrail Donanmasına ait olduğunu düşünen Hanzala, Mısır karasularına paralel seyretmek için rotasını değiştirdi. Gemiye kısa bir süre sonra uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından çıkıldı.

Gözaltına alınan aktivistler, insan hakları ihlalleriyle bilinen Givon Hapishanesinde kötü muamele ve sert koşullarla karşılaştıklarını bildirdi.

İsrail ordusu tarafından fiziksel saldırıya uğradıklarını, hijyenik olmayan, havalandırmasız ve tahtakurularıyla dolu aşırı kalabalık odalarda tutulduklarını anlattılar.

Amerikalı sendika organizatörü Chris Smalls'un yedi polis memuru tarafından boğulmaya çalışıldığı ve tekmelendiği bildirildi.

Hanzala, adını Filistinli sanatçı Naci el-Ali'nin yarattığı ikonik çizgi film karakterinden alıyordu.

13 Temmuz'da İtalya'nın Siraküza kentinden yola çıkan geminin mürettebatı, Gelibolu’dan ayrıldığı gün iki sabotaj eylemi -pervaneye bir ip bağlanması ve içme suyu sağlaması gereken bir kamyonun üzerinde "sülfürik asit" yazması- bildirdi. Bu maddeyle temas eden iki mürettebatın yanıklara maruz kaldığı belirtildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının yasa dışı olarak gözaltına alınmasını protesto etmek için İsrail'in Madrid'deki maslahatgüzarını çağırdı.

Belçika merkezli Hind Receb Vakfı (HRF), Hanzala'nın İngiliz bayraklı bir gemi olması nedeniyle İngiltere Metropolitan Polisi'nin savaş suçları birimine suç duyurusunda bulundu.

MADLEEN GEMİSİNİN BAŞINA GELENLER

9 Haziran'ın erken saatlerinde İsrail deniz kuvvetleri, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu 12 yolcu ve mürettebatı taşıyan uluslararası yardım gemisi Madleen'e Gazze kıyılarından yaklaşık 185 kilometre açıkta, uluslararası sularda el koydu.

FFC'ye göre, İsrail'in Shayetet 13 deniz komando birimi tarafından durdurulan gemi, Aşdod limanına çekildi.

Koalisyon, el koymadan önce iki İsrail İHA'sının gemiyi çevrelediğini ve yolcuların tahriş edici olarak tanımladığı beyaz, boya benzeri bir madde püskürttüğünü belirtti.

İsrailli yetkililer, gemiye dönmesi emri verildiğini, yolcuların direniş göstermeden teslim olduğunu ve bazılarının cep telefonlarını ve bir dizüstü bilgisayarı denize attığını bildirdi.

1 Haziran'da Sicilya'nın Katanya kentinden ayrılan Madleen'in kargosunda bebek maması, 100 kilogram un, 250 kilogram pirinç, bebek bezleri, tıbbi kitler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri bulunuyordu.

Gözaltına alınan Thunberg, olayı "adam kaçırma" olarak nitelendirdi.

Thunberg ve diğer üç aktivist 10 Haziran'da sınır dışı edilirken, aralarında AP üyesi Hassan'ın da bulunduğu sekiz yolcu sınır dışı edilmeyi reddederek yasal süreci hapishanede geçirmeyi seçti. 

Müdahale, uluslararası kuruluşlar ve hükûmetler tarafından sert bir dille kınandı. Türkiye hükûmeti, İsrail'in eylemini "vahşice bir hareket" ve "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirerek İsrail'in "terörist bir devlet gibi" davrandığını belirtti.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, müdahaleyi "uluslararası hukukun bariz bir ihlali" olarak adlandırarak vatandaşının serbest bırakılmasını resmen talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise misyonu bir "dublörlük" ve "ünlülerin selfie yatı" olarak nitelendirerek Thunberg'i "antisemit" olarak adlandırdı.

Bir hükûmet sözcüsü, kargonun dolu bir kamyondan daha az yardıma eşdeğer olduğunu belirterek çabayı "Instagram aktivizmi" olarak alaya aldı.

İspanyol aktivist Sergio Toribio, sınır dışı edildikten sonra İspanya Ulusal Mahkemesinde Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve diğer üst düzey komutanlar hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dava açtı.

