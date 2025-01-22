Gazze'yi dünyaya açan kapı kimin kontrolünde olacak?
Şarkul Avsat gazetesi, Mısır ve İsrail istihbaratı arasında yapılan görüşmede, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafının Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesi konusunda anlaşma sağlandığını aktardı.
REFAH SINIRI'NIN GELECEĞİ
Arap dünyasının önde gelen günlük gazetelerinden Şarkul Avsat gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Refah Sınır Kapısı'nın geleceğine değinildi.
Habere göre, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad arasında bir görüşme gerçekleştirildi.