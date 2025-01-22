Gazze'yi dünyaya açan kapı kimin kontrolünde olacak?

Şarkul Avsat gazetesi, Mısır ve İsrail istihbaratı arasında yapılan görüşmede, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafının Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesi konusunda anlaşma sağlandığını aktardı.

Gazze'yi dünyaya açan kapı kimin kontrolünde olacak? - 1

REFAH SINIRI'NIN GELECEĞİ

Arap dünyasının önde gelen günlük gazetelerinden Şarkul Avsat gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Refah Sınır Kapısı'nın geleceğine değinildi.

Habere göre, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'yi dünyaya açan kapı kimin kontrolünde olacak? - 2

SINIRIN GAZZE TARAFINI KİM YÖNETECEK?

Habere göre bu görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını Birleşmiş Milletlerin uluslararası gözetimi ve denetimi altında yöneteceği konusunda anlaşmaya varıldı.

Görüşmelerin pazartesi ve salı günleri gerçekleştirildiği belirtildi. 

Gazze'yi dünyaya açan kapı kimin kontrolünde olacak? - 3

SINIR KAPISI NE ZAMAN AÇILACAK?

Konuya dair bilgi veren kaynak, kilit önemdeki sınır kapısının yeniden açılması için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Gazze'yi dünyaya açan kapı kimin kontrolünde olacak? - 4

PHILADELPHI KORİDORU

Kaynak ayrıca Gazze ile Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını, ancak "görüş ayrılıklarının teknik olduğunu ve çözüleceğini" aktardı.

Gazze'yi dünyaya açan kapı kimin kontrolünde olacak? - 5

Kaynak, "İsrail koridordan kısmi çekilmeler önerdi, ancak Mısır bu fikri kabul etmedi ve tam bir çekilme ve savaş öncesi duruma geri dönülmesi konusunda ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'yi dünyaya açan kapı kimin kontrolünde olacak? - 6
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