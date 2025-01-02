Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm"

Yerinden edilmiş Filistinliler Gazze'de kışla mücadele ediyor. Yeni yılın ilk günlerinde şiddetli yağmurun vurduğu bölgede derme çatma çadırlar sular altında kaldı. Savaşın gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Filistinli bir kadın, "Soğuktan ölüyoruz. Bu yaşamak değil. Bu hayattan kurtulmak için her gün ölmeyi diliyorum." diye konuştu. Son günlerde en az 7 bebek ise Gazze'de soğuktan donarak öldü. İsrail'in "yok etme" politikası yüzünden şerit boyunca oradan oraya savrulan Filistinliler, ailelerini hayatta tutabilmek için var gücüyle mücadele ediyor.

Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm" - 1

SERT KIŞ KOŞULLARI

Gazze, bir kış mevsimine daha savaşta girdi.

Defalarca yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinli, savaş koşullarının yanı sıra sertleşen hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda.

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Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm" - 2

"GAZZE'DE KIŞ SOĞUKTAN TİTREYEREK ÖLMEK DEMEK"

Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de kış, özellikle yaşlılar ve çocukların soğuktan titreyerek ölmesi anlamına geliyor.

Gazze'yi bu kış vuran ilk şiddetli fırtına, bölgenin her yerinde hissedildi.

Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm" - 3

Evlerinden edilen binlerce aile, naylon ve plastik çadırlarına zarar veren yüksek gelgitler, şiddetli rüzgarlar ve yağmurla mücadele etmek zorunda.

Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm" - 4

"HER GÜN ÖLMEYİ DİLİYORUM"

Savaşın gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Filistinli bir kadın, "Soğuktan ölüyoruz. Bu yaşamak değil. Bu hayattan kurtulmak için her gün ölmeyi diliyorum. Yiyecek yok, su yok, hayat yok." diye konuştu.

Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm" - 5

BEBEKLER DONARAK ÖLÜYOR

En az yedi bebek de dahil olmak üzere Filistinliler, son günlerde şiddetli soğuk hava nedeniyle öldü.

BM'nin Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), önümüzdeki günlerde "muhtemelen daha fazla bebeğin öleceği" konusunda uyardı.

Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm" - 6

HEPSİ BİR AYLIKTAN KÜÇÜKTÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre hipotermiden ölen bebeklerin hepsi bir aylıktan küçüktü.

Pazar günü hayatını kaybeden 20 günlük bebeğin babası Yahya Al-Batran, "Çocuklarımın gözlerimin önünde öldüğünü görüyorum." diye konuştu.

Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm" - 7

ÇADIRLAR SULAR ALTINDA

Kış mevsimiyle birlikte gelen yoğun yağışlar, son birkaç gündür Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları su altında bıraktı.

Gazze Sivil Savunması, bin 500'den fazla çadırın 30 santimetreden yüksek sular altında kaldığını, insanların sahip olduğu az miktardaki eşyaya zarar verdiğini ve yataklarını ıslattığını bildirdi.

Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm" - 8

Gazze'ye yardım sevkiyatlarını onaylayan İsrail ajansı COGAT'a göre, geçen hafta şeride bin 290 insani yardım kamyonu girdi.

Bu sayı, savaşın 7 Ekim 2023'te başlamasından önceki günlük 500 kamyon ortalamasının çok altında.

Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm" - 9
Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm" - 10
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