Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm"

"HER GÜN ÖLMEYİ DİLİYORUM"

Savaşın gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Filistinli bir kadın, "Soğuktan ölüyoruz. Bu yaşamak değil. Bu hayattan kurtulmak için her gün ölmeyi diliyorum. Yiyecek yok, su yok, hayat yok." diye konuştu.