Gazze'yi kara kış vurdu: "Soğuk, sel ve ölüm"
Yerinden edilmiş Filistinliler Gazze'de kışla mücadele ediyor. Yeni yılın ilk günlerinde şiddetli yağmurun vurduğu bölgede derme çatma çadırlar sular altında kaldı. Savaşın gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Filistinli bir kadın, "Soğuktan ölüyoruz. Bu yaşamak değil. Bu hayattan kurtulmak için her gün ölmeyi diliyorum." diye konuştu. Son günlerde en az 7 bebek ise Gazze'de soğuktan donarak öldü. İsrail'in "yok etme" politikası yüzünden şerit boyunca oradan oraya savrulan Filistinliler, ailelerini hayatta tutabilmek için var gücüyle mücadele ediyor.
SERT KIŞ KOŞULLARI
Gazze, bir kış mevsimine daha savaşta girdi.
Defalarca yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinli, savaş koşullarının yanı sıra sertleşen hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda.