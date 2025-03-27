Gece geç mi uyuyorsunuz? Uzmanı açıkladı: Vücudunuz ne yaşıyor?
Son araştırmalar, gece yarısından sonra uyumanın, glisemik değişkenlikte artışa ve bunun da kronik hastalıklar ile ruh sağlığı sorunları riskini artırabileceğine işaret ediyor. Geç yatma alışkanlıkları, aynı zamanda derin uyku eksikliklerine yol açarak stres hormonu seviyelerini yükseltebilir ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Uzmanlar, uyku kalitesini artırmak için rahatlatıcı bir uyku rutini oluşturmayı ve uyku ortamını optimize etmeyi öneriyor.
Yetişkinler arasında yaygın bir alışkanlık haline gelen gece geç saatlerde uyuma, günümüzün en büyük sağlık sorunlarından birine dönüşüyor. Elektronik cihazların etkisiyle gece yarısı yatağa girmek, biyolojik saatinizi bozarak sağlığınıza zarar verebilir.