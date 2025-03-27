Gece geç mi uyuyorsunuz? Uzmanı açıkladı: Vücudunuz ne yaşıyor?

İYİ BİR UYKU İÇİN PRATİK İPUÇLARI

Rahatlatıcı bir uyku rutini oluşturun: Yatmadan önce sıcak bir banyo yapmak, kitap okumak ya da meditasyon gibi aktivitelerle zihninizi sakinleştirin.



Ekran süresini sınırlayın: Yatmadan en az bir saat önce telefon, tablet veya bilgisayar kullanmaktan kaçının.



Uyku ortamınızı optimize edin: Odanın serin, karanlık ve sessiz olmasına dikkat edin. Ayrıca rahat bir yatak ve yastık kullanmaya özen gösterin.



Stresi yönetin: Yatmadan önce zihninizdeki endişeleri yazın ya da rahatlama egzersizleri yaparak stres seviyenizi düşürün.



Gece yarısından sonra uyumak, uyku düzeninizi ve sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Eğer mümkünse, yatağa gitme saatinizi erkene çekmek ve uyku kalitenizi artırmak için uzmanların önerilerine uymak sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Unutmayın, iyi bir uyku sadece fiziksel sağlığınız için değil, ruhsal iyiliğiniz için de gereklidir.