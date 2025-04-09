Gece yaşadığı bu yaygın belirti hastalığın habercisiydi: 25 yaşındaki gencin hayatını değiştiren olay
Michael Stone, 20'li yaşlarının başında sol ayağında yaşadığı sıkışma ve ani seğirmelerin, garsonluk yaptığı işin getirdiği zorluklardan kaynaklandığını düşündü. Ancak zamanla bu rahatsızlıkların, hayatını tamamen değiştirecek bir hastalığın belirtileri olduğu ortaya çıktı.
Teksas'ın San Marcos kentinden 25 yaşındaki Stone'a, üç yıl süren bir belirsizliğin ardından, bu yılın Şubat ayında amiyotrofik lateral skleroz (ALS) teşhisi kondu. ALS, dünya çapında pek çok ünlü ismin de mücadelesini verdiği ölümcül bir motor nöron hastalığı. Ünlü oyuncu Sandra Bullock’un partneri Bryan Randall’ın yaşamını kaybetmesine yol açan bu hastalık, aynı zamanda ünlü fizikçi Stephen Hawking’in de yıllarca mücadele ettiği bir rahatsızlık olarak biliniyor.