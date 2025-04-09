Gece yaşadığı bu yaygın belirti hastalığın habercisiydi: 25 yaşındaki gencin hayatını değiştiren olay

Stone, bu teşhisi öğrendikten sonra yaşadığı korku ve belirsizliği şu şekilde ifade ediyor: "Her ne zaman geleceğimi, başıma gelecekleri düşündüm, bu düşünceler beni korkutuyordu. Ama korkunun hayatımı kontrol etmesine izin vermemeye karar verdim. Korkuya yenik düşersem bunu başaramam."



Motor nöron hastalığının tanısı, genellikle 50-70 yaşları arasındaki bireylerde konulsa da, Stone'un durumu bunun dışında. Genetik faktörler ve çevresel etkenlerin etkisiyle daha genç yaşlarda da ALS gelişebiliyor. Bu hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, semptomları hafifletmeye yönelik tedavi yöntemleri bulunuyor. Ancak ALS'nin hızla ilerleyebilen doğası, bu hastalığı yaşayan bireylerin yaşam beklentisini genellikle sadece 2-5 yıl arasında tutuyor.



İngiltere'de yaklaşık 5.000 yetişkinde görülen motor nöron hastalığının erken belirtileri arasında kas güçsüzlüğü, kramplar, konuşma bozuklukları ve kilo kaybı bulunuyor. Uzmanlar, bu tür semptomlar yaşayan kişilerin bir nöroloğa başvurmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, ALS'nin genetik yatkınlıkla bağlantılı olduğu durumlar da var.





