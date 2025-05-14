Geceleri yapılan 4 yaygın hata: Sessizce vücuda zarar veriyor
Geceleri sağlığınıza zarar verebilecek alışkanlıklardan kaçının. Uzman bir gastroenterolog, yatmadan önce dikkat edilmesi gereken dört önemli noktayı paylaşıyor. Ağır yemeklerden, fazla kafeinden, telefon kullanımından ve stresli düşüncelerden uzak durarak daha sağlıklı bir uyku düzeni oluşturabilirsiniz.
Gününüzü nasıl sonlandırıyorsunuz? Gece geç saatlerde bir şeyler atıştırarak, telefonunuzda gezinerek veya en sevdiğiniz diziyi arka arkaya izleyerek mi? Bu rutinler zararsız görünse de, sessizce sağlığınıza zarar veriyor olabilir. Harvard ve Stanford'da eğitim almış bir gastroenterolog olan Dr. Saurabh Sethi, geceleri kaçındığı dört şeyi paylaştı.