Geçici Başbakan El Beşir marta kadar görev yapacak: Suriye'de muhalifler şehirlerden çekiliyor

HTŞ'YE BAĞLI POLİSLER KONUŞLANDIRILACAK

Diğer yandan muhaliflere yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre komuta kademesi, askeri güçlerine şehirlerden çekilme emri verdi.

Liderler, Heyet Tahrir El Şam'a (HTŞ) bağlı polis birimleri ile iç güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını istedi.