Geçici Başbakan El Beşir marta kadar görev yapacak: Suriye'de muhalifler şehirlerden çekiliyor

Suriye'de muhaliflerin omuta kademesinin askeri güçlerine şehirlerden çekilme emri verdiği belirtildi. Reuters'ın bildirdiğine göre liderler, HTŞ'ye bağlı polis birimleri ile iç güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını istedi. Televizyonda konuşan geçici Başbakan Muhammed El Beşir, Mart 2025'e kadar görev yapacağını açıkladı.

Geçici Başbakan El Beşir marta kadar görev yapacak: Suriye'de muhalifler şehirlerden çekiliyor - 1

Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de geçiş dönemi yaşanıyor.

Televizyon yayınında konuşan geçici Başbakan Muhammed El Beşir, Mart 2025'e kadar görev yapacağını açıkladı.

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Geçici Başbakan El Beşir marta kadar görev yapacak: Suriye'de muhalifler şehirlerden çekiliyor - 2

HTŞ'YE BAĞLI POLİSLER KONUŞLANDIRILACAK

Diğer yandan muhaliflere yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre komuta kademesi, askeri güçlerine şehirlerden çekilme emri verdi.

Liderler, Heyet Tahrir El Şam'a (HTŞ) bağlı polis birimleri ile iç güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını istedi.

Geçici Başbakan El Beşir marta kadar görev yapacak: Suriye'de muhalifler şehirlerden çekiliyor - 3

TOPLANTIDAN EL BEŞİR ÇIKTI

Suriye'de geçiş dönemi hükümetinin başbakanı olarak dün Muhammed El Beşir seçilmişti. 

Karar, silahlı muhaliflerin operasyon komutanı Muhammed el Colani,  El Beşir ve hükümeti yönetmekle görevlendirilen rejimin eski başbakanı Muhammed El Celali arasında yapılan toplantının ardından alındı.

Geçici Başbakan El Beşir marta kadar görev yapacak: Suriye'de muhalifler şehirlerden çekiliyor - 4

İSRAİL İŞGALE BAŞLADI

Şam'da yaşanan geçiş dönemini fırsat olarak gören İsrail ise Suriye'yi işgale başladı.

İsrail ordusu, iki gün içinde Suriye topraklarında 300'e yakın hedefi vurdu.

İsrail güçlerinin Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştığı belirtilirken ordu sözcülüğü bu iddiaları reddetti.

Geçici Başbakan El Beşir marta kadar görev yapacak: Suriye'de muhalifler şehirlerden çekiliyor - 5
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