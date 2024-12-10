Geçici Başbakan El Beşir marta kadar görev yapacak: Suriye'de muhalifler şehirlerden çekiliyor
Suriye'de muhaliflerin omuta kademesinin askeri güçlerine şehirlerden çekilme emri verdiği belirtildi. Reuters'ın bildirdiğine göre liderler, HTŞ'ye bağlı polis birimleri ile iç güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını istedi. Televizyonda konuşan geçici Başbakan Muhammed El Beşir, Mart 2025'e kadar görev yapacağını açıkladı.
Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de geçiş dönemi yaşanıyor.
Televizyon yayınında konuşan geçici Başbakan Muhammed El Beşir, Mart 2025'e kadar görev yapacağını açıkladı.