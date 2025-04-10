Geçmişin sırları plajdan çıktı: 2 bin 500 yıllık hançer şans eseri bulundu

FIRTINALAR ESERİ PLAJA TAŞIMIŞ

Polonya'daki bir plajda yürüyüş yapan iki yaya hiç beklenmedik bir yerde, eski ve ölümcül bir silaha rastladı. Jacek Ukowski ve Katarzyna Herdzik isimli kişiler, 2 bin 500 yıllık hançeri bulduktan sonra Kamieńska Toprakları Tarihi Müzesi'ne teslim etti.

Müze tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, silahın bulunmasında son fırtınaların da etkili olduğunu belirtildi.

Kuruluşun Lehçeden İngilizceye çevrilen paylaşımında, "Doğa bize uzak geçmişin sırlarını nadiren açıklar. Ve Baltık Denizi'nde de tam olarak bu yaşandı" ifadeleri yer aldı.