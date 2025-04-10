Geçmişin sırları plajdan çıktı: 2 bin 500 yıllık hançer şans eseri bulundu

Polonya'da 2 bin 500 yıllık bir hançer, plajda yürüyüş yapan iki kişi tarafından şans eseri bulundu. Hançerin mükemmel durumda korunmuş olması, onu Polonya'da türünün en değerli keşiflerinden biri haline getiriyor.

Geçmişin sırları plajdan çıktı: 2 bin 500 yıllık hançer şans eseri bulundu - 1

FIRTINALAR ESERİ PLAJA TAŞIMIŞ

Polonya'daki bir plajda yürüyüş yapan iki yaya hiç beklenmedik bir yerde, eski ve ölümcül bir silaha rastladı. Jacek Ukowski ve Katarzyna Herdzik isimli kişiler, 2 bin 500 yıllık hançeri bulduktan sonra Kamieńska Toprakları Tarihi Müzesi'ne teslim etti.

Müze tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, silahın bulunmasında son fırtınaların da etkili olduğunu belirtildi.

Kuruluşun Lehçeden İngilizceye çevrilen paylaşımında, "Doğa bize uzak geçmişin sırlarını nadiren açıklar. Ve Baltık Denizi'nde de tam olarak bu yaşandı" ifadeleri yer aldı.

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Geçmişin sırları plajdan çıktı: 2 bin 500 yıllık hançer şans eseri bulundu - 2

POLONYA'NIN EN ÖNEMLİ KEŞFİ

Müzenin paylaştığı fotoğraflarda silahın üzerinde yıldızları andıran hilal ve haçlar gibi ince detaylar yer alıyor.

Hançerin mükemmel durumda korunmuş olması, onu Polonya'da türünün en değerli buluntularından biri haline getiriyor.

Sap kısmı sivri bir başlıkla tamamlanan hançerin kesici kısmına kadar uzanan alternatif bir süsleme bulunduğu aktarılıyor.

Geçmişin sırları plajdan çıktı: 2 bin 500 yıllık hançer şans eseri bulundu - 3

DİNİ BİR ANLAMI OLABİLİR

Müze, uzmanlarının silahın ne için kullanıldığından henüz emin olmadıklarını ancak eserin gelecekte yoğun bir incelemeden geçeceğini belirtti.

Yüzey süslemelerinin bir güneş kültüyle bağlantıya işaret edebileceği ve hançerin ritüel bir öneme sahip olabileceği de tahmin ediliyor.

Herdzik, müzeye yaptığı açıklamada, bulgunun tamamen beklenmedik olduğunu belirterek, "Böyle büyük bir keşif yapmayı beklemiyordum ama bu eşyayı gördüğüm anda değerli bir şey olabileceğini anladım" dedi.

Geçmişin sırları plajdan çıktı: 2 bin 500 yıllık hançer şans eseri bulundu - 4

MÜZE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI YAPTI

Kamieńska Toprakları Tarih Müzesi de keşfi yapan Herdzik ve Ukowski'ye "uyanıklıkları ve hızlı tepkileri" için teşekkür etti.

Müze, "Derhal yapılan raporlamalar sayesinde bu olağanüstü buluntu uygun şekilde güvence altına alındı ​​ve gelecek nesiller için saklandı" açıklamasında bulundu.

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