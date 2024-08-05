Geçmişte olimpiyatlarda yer almış 7 tuhaf spor

SICAK HAVA BALONCULUĞU

Günümüzde sadece iki hafta süren olimpiyat oyunları, 1900'de Paris'te düzenlendiği sene Mayıs ayından Ekim ayına kadar beş ay süren bir döneme yayılmıştı.

Bu ekstra zaman dilimi, sıcak hava balonculuğu da dahil olmak üzere bazı yarışmaların diğerlerinden daha uzun sürmesine olanak sağladı. Paris 1900'de iki Fransız balon pilotu Paris'ten Kiev'e yaklaşık 36 saat balon sürerek bu kategoride dünya rekoru kırdı.

Uzun mesafe balonculuk yarışmasında bir yarışmacı Rusya'ya indi ve pasaport başvurusunda bulunmadığı için tutuklandı.