Geçmişte olimpiyatlarda yer almış 7 tuhaf spor
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 33. Olimpiyat oyunlardında, break dansın Olimpiyat sporu olarak kabul edilmesi bazı kesimler arasında tartışmalara neden oldu. 1896 yılında Atina'da düzenlenen ilk modern edisyondan bu yana Yaz Olimpiyatları'nda birçok sıra dışı mücadele yaşandı. İşte geçmişin tuhaf olimpiyat sporları...
Bu yıl olimpiyatlara break dansın eklenmesi birçok hayranın kafasını karıştırmış olabilir.
Ancak efsanevi uluslararası çok sporlu etkinlikte yaşanan en garip olay muhtemelen bu değil.
1896 yılında Atina'da düzenlenen ilk modern edisyondan bu yana Yaz Olimpiyatları'nda birçok sıra dışı mücadele yaşandı .