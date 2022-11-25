Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu

2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar açıklandı. Yarışmaya dünya çapında binlerce sanatçı, bin 200’den fazla eserini yolladı. Yarışmada yer alan kareler, insanları geçmişte bir yolculuğa çıkarırken, gezegenimizin tarihini farklı bakış açılarıyla yeniden yorumluyor. Kimileri destanlara konu olan yapıların ihtişamını gözler önüne sererken kimileri ise zamanın, savaşların, terk edilmişliğin iklim değişikliğinin yıpratıcılığını tüm hüznüyle gözler önüne seriyor. İşte yılın en iyi tarih fotoğrafları…

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 1

Geleneksel olarak her yıl İngiltere merkezli içerik platformu History Hit ve medya ağı Little Dot Studios tarafından yapılan “Yılın Tarihi Fotoğrafçısı” yarışmasında kazananlar belli oldu. 

Fotoğraf: Andrew McCaren

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 2

Jüri üyeleri, dünya çapında gelen bin 200’den fazla fotoğrafı değerlendirdi.

Fotoğraf: Gary Cox

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 3

ÜÇ KRİTERE BAKILDI

Amacı, “Dünyanın sunduğu en önemli  tarihi yerleri keşfetmek” olarak açıklanan yarışmanın jürileri fotoğrafları değerlendirirken üç kriteri dikkate aldıklarını belirtti:  özgünlük, kompozisyon ve teknik yeterlilik.

Fotoğraf: Leslie Brown

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 4

History Hit’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fotoğraflar, efsanelerle ünlenen eski yapılardan dünya çapında iyi bilinen, inanılmaz derecede korunmuş tarihi eserlere kadar uzanıyordu.

Fotoğraf: Edyta Rice

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 5

Bazı fotoğraflar antik Petra kenti gibi prestijli tarihi yerlere yeni bakış açıları sunarken, diğerleri ise sanayileşme, savaşlar, terk edilme ve iklim değişikliğinin neden olduğu yıkımı öne çıkardı” denildi. 

Fotoğraf: Vitalij Bobrovic

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 6

History Hit'in Kreatif Direktörü Dan Snow ise "Her zaman olduğu gibi, bu fotoğrafları değerlendirmek benim için çok önemliydi. Kısa listeyi oluşturan çarpıcı fotoğrafların sabrın, teknik becerinin ve hem geçmişe hem de bugüne dair bir farkındalığın ürünü olduğu açıktır” diye konuştu.  

Fotoğraf: Danny Shepherd

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 7

Fotoğraf: Verginia Hristova

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 8

Fotoğraf: David Moore

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 9

Fotoğraf: Scott Macinityre

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 10

Fotoğraf: Luke Stackpole

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 11

Fotoğraf: Jay Birmingham

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 12

Fotoğraf: Bella Falk

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 13

Fotoğraf: Luke Stackpole

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 14

Fotoğraf: Paul Harris

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 15

Fotoğraf: Paul Harris

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 16

Fotoğraf: Sam Binding

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 17

Fotoğraf: Sam Binding

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 18

Fotoğraf: Hannah Rockford

Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 19

Fotoğraf: Steve Liddard

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