Geçmişte yolculuğa çıkan kareler: 2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kazananlar belli oldu

Geleneksel olarak her yıl İngiltere merkezli içerik platformu History Hit ve medya ağı Little Dot Studios tarafından yapılan “Yılın Tarihi Fotoğrafçısı” yarışmasında kazananlar belli oldu.
Fotoğraf: Andrew McCaren
Jüri üyeleri, dünya çapında gelen bin 200’den fazla fotoğrafı değerlendirdi.
Fotoğraf: Gary Cox
Amacı, “Dünyanın sunduğu en önemli tarihi yerleri keşfetmek” olarak açıklanan yarışmanın jürileri fotoğrafları değerlendirirken üç kriteri dikkate aldıklarını belirtti: özgünlük, kompozisyon ve teknik yeterlilik.
Fotoğraf: Leslie Brown
History Hit’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fotoğraflar, efsanelerle ünlenen eski yapılardan dünya çapında iyi bilinen, inanılmaz derecede korunmuş tarihi eserlere kadar uzanıyordu.
Fotoğraf: Edyta Rice
Bazı fotoğraflar antik Petra kenti gibi prestijli tarihi yerlere yeni bakış açıları sunarken, diğerleri ise sanayileşme, savaşlar, terk edilme ve iklim değişikliğinin neden olduğu yıkımı öne çıkardı” denildi.
Fotoğraf: Vitalij Bobrovic
History Hit'in Kreatif Direktörü Dan Snow ise "Her zaman olduğu gibi, bu fotoğrafları değerlendirmek benim için çok önemliydi. Kısa listeyi oluşturan çarpıcı fotoğrafların sabrın, teknik becerinin ve hem geçmişe hem de bugüne dair bir farkındalığın ürünü olduğu açıktır” diye konuştu.
Fotoğraf: Danny Shepherd
Fotoğraf: Verginia Hristova
Fotoğraf: David Moore
Fotoğraf: Scott Macinityre
Fotoğraf: Luke Stackpole
Fotoğraf: Jay Birmingham
Fotoğraf: Bella Falk
Fotoğraf: Luke Stackpole
Fotoğraf: Paul Harris
Fotoğraf: Paul Harris
Fotoğraf: Sam Binding
Fotoğraf: Sam Binding
Fotoğraf: Hannah Rockford
Fotoğraf: Steve Liddard