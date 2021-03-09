Gelecek 10 yıl içinde dünya, insanlığın yüzde 40'ının hayatta kalamayacağı bir yer olacak

YOKSUL ÜLKELERDE SOĞUK HAVA ALT YAPISI OLUŞTURULMASI ŞART

Boise Eyalet Üniversitesi'nde iklim riskleri konusunda uzman olan Mojtaba Sadegh, knuya ilişkin yaptığı açıklamada, artan sıcaklıkların "önemli altyapı yatırımlarının yokluğunda tropik bölgelerin bazı kısımlarını nasıl yaşanmaz hale getirebileceğini" analiz etmek için "harika bir iş" çıkardığını söyledi.





Araştırmada yer almayan Sadegh, "Bu sınır aşılırsa, soğuk hava barınakları gibi bir altyapının oluşturulması kesinlikle insanların hayatta kalması için gereklidirç Etkilenen alanın çoğunun düşük gelirli ülkelerden oluştuğu göz önüne alındığında, gerekli altyapıyı sağlamak zor olacaktır. Teorik olarak hiçbir insan, ne kadar su içmeleri gerektiğine bakılmaksızın, 35 derecenin üzerindeki yaş termometre sıcaklığına tahammül edemez” dedi.