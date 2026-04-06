Gelecek istasyon: Ay. Artemis bugün hedefine ulaşıyor
06.04.2026 13:12
Erdem Güzel
4 astronot bugün TSİ 21:45'te Ay'ın yakınından geçmeye başlayacak. Tarihi görev yaklaşık 7 saat sürecek.
AY'IN ÇEVRESİNDEN DOLAŞMA GÜNÜ GELDİ
Artemis 2 görevinin kritik günü geldi. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece fırlatılan uzay aracı ve içindeki 4 astronot, hedeflerine bugün ulaşmayı planlıyor. Ay'ın çekim etkisine halihazırda giren Artemis astronotlarının TSİ ile 17.50'de uyanmaları ve görevlerindeki 6. güne başlamaları planlanıyor. Astronotlar, 20.56'da insanlık tarihinde Dünya'dan en çok uzaklaşma rekorunu kıracaklar. Artemis 2, Apollo 13 görevinde 400 bin kilometre ile kırılan bu rekoru 406 bin kilometreye çıkaracak.
Rekoru kırdıkları andan sonra sesli mesaj yayınlamaları beklenen astronotlar daha sonra Ay'a yaklaşma ve gözlemleme için son hazırlıklarını yapacaklar.
AY GÖZLEMİ 21.45'TE BAŞLAYACAK
Ay'ın çevresinden uçmaya 21.45'te başlamaları planlanan Artemis 2 ekibinin tarihi görevi 20.00'dan itibaren canlı yayınlanacak. Ay'ın arka yüzüne TSİ 01.47'de geçişleriyle ekiple iletişimin yaklaşık 40 dakika boyunca kopması bekleniyor.
Yakın geçiş sırasında mürettebat, Ay'ı çıplak gözle ve gemide bulunan kameralarla gözlemleyecek. Yolculukta kendilerinden önce gelen 24 Apollo astronotunun çok karanlık veya çok zor gördüğü Ay'ın karanlık tarafının daha iyi görüntüleneceği belirtiliyor. TSİ 02.02'de Ay yüzeyine en yakın konumunu alacak olan ekip 02.05'te de Dünya'dan en uzak konumuna gelecek. 02.27'de Artemis ile iletişim yeniden sağlanması bekleniyor.
AY'A AYAK BASAN ASTRONOTTAN MESAJ
Ay'a ayak basmış astronotlardan Charles Duke, 5 Nisan'da ekibi uyandırma mesajını veren isim oldu. Duke, “Ay'da, ailemin fotoğrafı var. Umarım bu fotoğraf, Amerika'da ve tüm dünyada sizi desteklediğimizi hatırlatır. Apollo mirasımızı Artemis ile geliştirdiğiniz için size ve yerdeki tüm ekibe teşekkür ederim,” diye konuştu.
Artemis 2, Ay'ın çevresinden dolanma misyonunun TSİ 04.20'de sonra ermesiyle Dünya'ya geri dönüş yolculuğuna başlayacak.