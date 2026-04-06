Gelecek istasyon: Ay. Artemis bugün hedefine ulaşıyor

Artemis 2 görevinin kritik günü geldi. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece fırlatılan uzay aracı ve içindeki 4 astronot, hedeflerine bugün ulaşmayı planlıyor. Ay'ın çekim etkisine halihazırda giren Artemis astronotlarının TSİ ile 17.50'de uyanmaları ve görevlerindeki 6. güne başlamaları planlanıyor. Astronotlar, 20.56'da insanlık tarihinde Dünya'dan en çok uzaklaşma rekorunu kıracaklar. Artemis 2, Apollo 13 görevinde 400 bin kilometre ile kırılan bu rekoru 406 bin kilometreye çıkaracak.

Rekoru kırdıkları andan sonra sesli mesaj yayınlamaları beklenen astronotlar daha sonra Ay'a yaklaşma ve gözlemleme için son hazırlıklarını yapacaklar.