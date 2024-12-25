Gelin, damat, casus: Hindistan'ın düğün dedektifleri

Hindistan'da görücü usülü geleneğine karşı çıkan gençler artık evlenmek istediği kişiyi kendisi seçiyor. Ancak bu, aileler için o kadar kolay değil. Aileler, yüksek teknolojili casus araçlarıyla müstakbel eşi araştıran bir hafiye çağırıyor. Gençlerin kendileri de bazen dedektife ihtiyaç duyuyor. Bazıları, damadın gerçekten eşcinsel olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Gelin, damat, casus: Hindistan'ın düğün dedektifleri - 1

Hindistan’da genç kuşaklar, görücü usulü evlilik yerine giderek daha fazla aşk eşleşmelerini tercih ediyor.

Evlilik dedektifi Bhavna Paliwal, Yeni Delhi'deki bir alışveriş merkezindeki ofisinde, müstakbel karı-kocaları yönetiyor.

Eşlerin iki aile tarafından özenle seçilmesi geleneği son derece popüler olmaya devam ediyor, ancak sosyal geleneklerin hızla değiştiği bir ülkede giderek daha fazla çift kendi eşleşmelerini yapıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gelin, damat, casus: Hindistan'ın düğün dedektifleri - 2

AİLELER HAFİYE ÇAĞIRIYOR

Dolayısıyla genç aşıklar evlenmek istediklerinde bazı aileler için ilk adım bir rahip ya da parti planlayıcısı çağırmak değil.

Aileler, Paliwal gibi yüksek teknolojili casus araçlarıyla müstakbel eşi araştıran bir hafiye çağırıyor.

Yeni Delhi'de bir ofis çalışanı olan Sheela, kızı erkek arkadaşıyla evlenmek istediğini açıkladığında hemen Paliwal'ı tuttuğunu söyledi.

Gelin, damat, casus: Hindistan'ın düğün dedektifleri - 3

MAAŞI KONUSUNDA YALAN SÖYLEMİŞ

Sheela, “Kötü bir evlilik geçirdim. Kızım aşık olduğunu söylediğinde, ona destek olmak istedim. Ama uygun kontroller olmadan olmazdı” dedi.

Tejas Dedektiflik Bürosunu 20 yıldan uzun bir süre önce kuran 48 yaşındaki Paliwal, işlerin her zamankinden daha iyi olduğunu söylüyor.

Ekibi ayda yaklaşık 8 vakayla ilgileniyor.

Paliwal, yakın tarihli bir vakada, müstakbel kocasını kontrol eden bir müşteride ondalık puanlık bir maaş tutarsızlığı keşfetti.

Paliwal, “Adam yılda yaklaşık 70 bin 700 dolar kazandığını söyledi. Aslında 7 bin 70 dolar kazandığını öğrendik” dedi.

Gelin, damat, casus: Hindistan'ın düğün dedektifleri - 4

"EŞCİNSEL OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORLAR"

Müstakbel oğullarını ya da gelinlerini incelemeye çalışanlar sadece endişeli ebeveynler değil.

Bazıları müstakbel eşlerinin geçmişini araştırmak ya da evlendikten sonra şüpheli bir ilişkiyi teyit etmek istiyor.

51 yaşındaki dedektif Sanjay Singh, “Bu topluma bir hizmettir” diyerek ajansının sadece bu yıl yüzlerce evlilik öncesi soruşturma gerçekleştirdiğini belirtti.

Özel dedektif Akriti Khatri, vakaların yaklaşık dörtte birinin evlilik öncesi kontroller olduğunu söyledi.

Khatri, “Damadın gerçekten eşcinsel olup olmadığını öğrenmek isteyen insanlar var” diye ekledi.

Gelin, damat, casus: Hindistan'ın düğün dedektifleri - 5

KAST AYRIMINI İHLALİ "NAMUS" CİNAYETİNE KADAR GİDİYOR

İki aileyi birbirine bağlayan görücü usulü evlilikler, çiftler daha konuşmadan önce bir dizi kontrolün yapılmasını gerektiriyor.

Buna mali incelemeler ve en önemlisi Hindistan'ın binlerce yıllık kast hiyerarşisindeki durumları da dahil.

Katı kast veya dini ayrımları ihlal eden evlilikler, bazen “namus” cinayetleriyle sonuçlanabiliyor.

Gelin, damat, casus: Hindistan'ın düğün dedektifleri - 6

Geçmişte bu tür evlilik öncesi kontroller genellikle aile üyeleri, rahipler ya da profesyonel çöpçatanlar tarafından yapılırdı.

Ancak mega kentlerdeki hızlı kentleşme, sosyal ağları sarsarak evlilik tekliflerini doğrulamanın geleneksel yollarına meydan okudu.

Görücü usulü evlilikler artık çöpçatanlık siteleri ve hatta flört uygulamaları aracılığıyla çevrimiçi olarak da gerçekleşiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER