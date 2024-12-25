Gelin, damat, casus: Hindistan'ın düğün dedektifleri

MAAŞI KONUSUNDA YALAN SÖYLEMİŞ

Sheela, “Kötü bir evlilik geçirdim. Kızım aşık olduğunu söylediğinde, ona destek olmak istedim. Ama uygun kontroller olmadan olmazdı” dedi.

Tejas Dedektiflik Bürosunu 20 yıldan uzun bir süre önce kuran 48 yaşındaki Paliwal, işlerin her zamankinden daha iyi olduğunu söylüyor.

Ekibi ayda yaklaşık 8 vakayla ilgileniyor.

Paliwal, yakın tarihli bir vakada, müstakbel kocasını kontrol eden bir müşteride ondalık puanlık bir maaş tutarsızlığı keşfetti.

Paliwal, “Adam yılda yaklaşık 70 bin 700 dolar kazandığını söyledi. Aslında 7 bin 70 dolar kazandığını öğrendik” dedi.