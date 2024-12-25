Gelin, damat, casus: Hindistan'ın düğün dedektifleri
Hindistan'da görücü usülü geleneğine karşı çıkan gençler artık evlenmek istediği kişiyi kendisi seçiyor. Ancak bu, aileler için o kadar kolay değil. Aileler, yüksek teknolojili casus araçlarıyla müstakbel eşi araştıran bir hafiye çağırıyor. Gençlerin kendileri de bazen dedektife ihtiyaç duyuyor. Bazıları, damadın gerçekten eşcinsel olup olmadığını öğrenmek istiyor.
Hindistan’da genç kuşaklar, görücü usulü evlilik yerine giderek daha fazla aşk eşleşmelerini tercih ediyor.
Evlilik dedektifi Bhavna Paliwal, Yeni Delhi'deki bir alışveriş merkezindeki ofisinde, müstakbel karı-kocaları yönetiyor.
Eşlerin iki aile tarafından özenle seçilmesi geleneği son derece popüler olmaya devam ediyor, ancak sosyal geleneklerin hızla değiştiği bir ülkede giderek daha fazla çift kendi eşleşmelerini yapıyor.