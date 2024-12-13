Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

4-20 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GÖZLENEBİLİYOR

Geminid Gök Taşı Yağmuru’nun kaynağı 3200 Phaethon isimli bir asteroit. Bu asteroit, Güneş etrafındaki turunu 1,4 yılda tamamlıyor.



3200 Phaethon'a 'ölü uyruklu yıldız' veya 'kayaç kuyruklu yıldız' da deniyor. Çünkü bu kayaç parçası, kuyruklu yıldızlar gibi oldukça basık bir elips yörüngede hareket ediyor. Geminid veya İkizler gök taşları, 4-20 Aralık tarihleri arasında gözlenebiliyor ve ayın ortalarına doğru en yüksek sayıya ulaşıyor.



Genelde, en fazla meteor gözlenebilen yağmurlardan biri olan Geminidlerin en yoğun olacağı zaman diliminde, saatte ortalama 120 meteor gözlenmesi bekleniyor. Fakat Ay'ın bu tarihte neredeyse dolunay evresinde (yüzeyinin yüzde 97'si aydınlık) olması sebebiyle, bu sayı ciddi oranda düşebilir.



İkizler Takımyıldızı bölgesinden çıkıyor, görünecek bu gök taşlarının Dünya atmosferine giriş hızları saniyede ortalama 35 kilometre olacak.