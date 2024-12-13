Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Geminid meteor yağmurlarının ne zaman gerçekleşeceği, gök olaylarını seven ve izlemeye meraklı olan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurları arasında en görkemli olanı "Geminid (İkizler) meteor yağmuru" bugün gerçekleşecek. Doğa ve gök olaylarını izlemeyi seven ve takip eden binlerce kişi ise meteor yağmurlarının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. Peki, Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? - 1

Geminid (İkizler) meteor yağmurları için geri sayım başladı. 2024 yılı gök olayları takvimine göre, merakla Geminid gök taşı yağmurları bugün ve yarın gerçekleşecek. Gök taşlarının atmosfere giriş hızları saniyede ortalama 35 kilometre olacak. Gök olaylarını yakından takip eden birçok kişi ise bu doğa olayının nasıl izlenebileceğini merak ediyor. Peki, Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

DÜNYA HABERLERİ

Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? - 2

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlerinden Geminid (İkizler) Gök Taşı Yağmuru, 13-14 Aralık'ta en yüksek sayıya ulaşıyor ve saatte 120 gök taşı görülebiliyor.

Geminid meteor yağmurları için bir saat belli değil. Cuma gecesi ve cumartesi sabahı boyunca görülmesi bekleniyor. 14 Aralık sabahı saatte ortalama 120 meteorun görülmesi bekleniyor.

Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? - 3

HIZLARI SANİYEDE 35 KİLOMETRE OLACAK

Gök taşlarının atmosfere giriş hızları saniyede ortalama 35 kilometre olacak.

Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen meteor yağmurlarında, kuyruklu yıldızların kalıntılarının oluşturduğu gök taşlarının atmosfere giriş hızları, saniyede 35 kilometreden 70 kilometreye kadar çıkabiliyor ve bazıları 'ateş topu' olarak ifade ediliyor.
Bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olmak üzere her yıl dünyada 8 gök taşı yağmuru gerçekleşiyor.

Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? - 4

2024 GÖK OLAYLARI TAKVİMİ

Antalya'da TÜBİTAK'a bağlı yılda ortalama 220 gün gözlem yapılabilen Bakırlıtepe'de 2 bin 500 metre rakımda, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından her yıl, o yılın en önemli gök olaylarının derlendiği Gök Olayları Yıllığı hazırlanıyor.

2024 Gök Olayları Yıllığı'na göre, 2024'ün son gökyüzü şöleni, 13-14 Aralık geceleri yaşanacak. Her yıl sekiz kez gerçekleşen gök taşı yağmuru olayının en yoğun ve en görkemlilerinden biri olan ve bu yıl 4 Aralık'ta başlayan Geminid Gök Taşı Yağmuru, 20 Aralık'a kadar sürecek.

Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? - 5

4-20 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GÖZLENEBİLİYOR

Geminid Gök Taşı Yağmuru’nun kaynağı 3200 Phaethon isimli bir asteroit. Bu asteroit, Güneş etrafındaki turunu 1,4 yılda tamamlıyor.

3200 Phaethon'a 'ölü uyruklu yıldız' veya 'kayaç kuyruklu yıldız' da deniyor. Çünkü bu kayaç parçası, kuyruklu yıldızlar gibi oldukça basık bir elips yörüngede hareket ediyor. Geminid veya İkizler gök taşları, 4-20 Aralık tarihleri arasında gözlenebiliyor ve ayın ortalarına doğru en yüksek sayıya ulaşıyor.

Genelde, en fazla meteor gözlenebilen yağmurlardan biri olan Geminidlerin en yoğun olacağı zaman diliminde, saatte ortalama 120 meteor gözlenmesi bekleniyor. Fakat Ay'ın bu tarihte neredeyse dolunay evresinde (yüzeyinin yüzde 97'si aydınlık) olması sebebiyle, bu sayı ciddi oranda düşebilir.

İkizler Takımyıldızı bölgesinden çıkıyor, görünecek bu gök taşlarının Dünya atmosferine giriş hızları saniyede ortalama 35 kilometre olacak.

Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? - 6

ATMOSFERDE YANIYORLAR

Uzmanlar, Mars ile Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağındaki cisimlerin zaman zaman gezegen çekimlerinden dolayı yörüngelerinden çıkabildiğini, böylece gök taşlarının Güneş sistemine dağıldığını, bazılarının Dünya üzerine düştüğünü, bunların çoğunun da atmosferde yandığını açıkladı.

Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? - 7

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Uzmanlar, Geminid Gök Taşı Yağmuru’nun çıplak gözle gece karanlığında, ışık yoğunluğunun az olduğu ve bulutsuz havada Türkiye'den de izlenebileceğini dile getirdi.

Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? - 8

TÜRKİYE'DEN İZLEME İPUÇLARI

Şehir ışıklarından uzak bir bölge seçin: Karanlık bir alan, meteorları daha net görmenizi sağlar.

Ay ışığını hesaba katın: Bu yıl dolunay parlaklığı gözlemi biraz zorlaştırabilir. Ancak Geminid yağmuru, parlak “ateş topları” ile dolunay ışığına rağmen görsel bir şölen sunar.

Yıldız haritalarından faydalanın: Gökyüzünde doğru yönü bulmak için yıldız haritası ya da astronomi uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Sabırlı olun: Meteor yağmurları sürekli bir gösteri sunmaz, bazen beklemek gerekebilir.

Rahat bir pozisyon alın: Battaniye veya şezlong ile rahat bir şekilde gökyüzünü tarayın.

Telefon ışığından kaçının: Gözlerinizi karanlığa alıştırarak daha fazla detayı fark edebilirsiniz.

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