Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?
Geminid meteor yağmurlarının ne zaman gerçekleşeceği, gök olaylarını seven ve izlemeye meraklı olan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurları arasında en görkemli olanı "Geminid (İkizler) meteor yağmuru" bugün gerçekleşecek. Doğa ve gök olaylarını izlemeyi seven ve takip eden binlerce kişi ise meteor yağmurlarının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. Peki, Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?
Geminid (İkizler) meteor yağmurları için geri sayım başladı. 2024 yılı gök olayları takvimine göre, merakla Geminid gök taşı yağmurları bugün ve yarın gerçekleşecek. Gök taşlarının atmosfere giriş hızları saniyede ortalama 35 kilometre olacak. Gök olaylarını yakından takip eden birçok kişi ise bu doğa olayının nasıl izlenebileceğini merak ediyor. Peki, Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?