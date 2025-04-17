Genç kadın 20 yıldır bu tehlikeyle yaşıyor: Eğer 1 lokma meyve yerse ölebilir

Alerjisi nedeniyle yanında sürekli EpiPen taşıyan genç kadın, ciddi bir "yemek yeme korkusu" geliştirdiğini belirtiyor. Hatta erkek arkadaşının yeşil sebze yedikten sonra dişlerini fırçalamasını istediğini de dile getiriyor.



“Yemek yemek artık benim için bir keyif değil, bir korku kaynağı. Her öğünde ne olacağını bilmemek çok yıpratıcı. Bu yüzden besin ihtiyaçlarımı karşılamak için her gün multivitamin takviyesi almak zorundayım.”





