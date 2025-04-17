Genç kadın 20 yıldır bu tehlikeyle yaşıyor: Eğer 1 lokma meyve yerse ölebilir

İngiltere’de yaşayan Chloe Raisbeck isimli bir kadın, tam 20 yıldır meyve ve sebze tüketemiyor. Çünkü nadir görülen bir alerji nedeniyle bu besinlerden alacağı tek bir ısırık bile ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Genç kadın 20 yıldır bu tehlikeyle yaşıyor: Eğer 1 lokma meyve yerse ölebilir - 1

30 yaşındaki işe alım danışmanı Raisbeck, 2005 yılında okulda şeftali yerken yaşadığı alerjik reaksiyon sonrası Ağız Alerji Sendromu teşhisi aldı. O günden beri meyve ve sebze tüketemiyor.

Raisbeck yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Hiçbir semptom yaşamadan meyve ve sebze yiyebiliyordum. Ama o şeftaliden bir ısırık aldığımda dudaklarım şişti, boğazım kaşındı. O andan itibaren yemekle ilişkim tamamen değişti.”


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Genç kadın 20 yıldır bu tehlikeyle yaşıyor: Eğer 1 lokma meyve yerse ölebilir - 2

Alerjisi nedeniyle yanında sürekli EpiPen taşıyan genç kadın, ciddi bir "yemek yeme korkusu" geliştirdiğini belirtiyor. Hatta erkek arkadaşının yeşil sebze yedikten sonra dişlerini fırçalamasını istediğini de dile getiriyor.

“Yemek yemek artık benim için bir keyif değil, bir korku kaynağı. Her öğünde ne olacağını bilmemek çok yıpratıcı. Bu yüzden besin ihtiyaçlarımı karşılamak için her gün multivitamin takviyesi almak zorundayım.”


Genç kadın 20 yıldır bu tehlikeyle yaşıyor: Eğer 1 lokma meyve yerse ölebilir - 3

Ancak Chloe, bu yıl içinde küçük bir başarıya imza attı: İlk kez bir ahududu yiyebildi. Bu deneyim, onun için umut verici bir adım oldu.


Genç kadın 20 yıldır bu tehlikeyle yaşıyor: Eğer 1 lokma meyve yerse ölebilir - 4

“Hayatım boyunca bu yiyeceklere alerjim olacak, bunu biliyorum. Ama yeniden denemek istiyorum. Belki de yıllar içinde daha fazla gıdayı tüketebilirim. Şimdilik her şeyi yavaş yavaş, birer lokma ile denemeye çalışıyorum.”

Genç kadın 20 yıldır bu tehlikeyle yaşıyor: Eğer 1 lokma meyve yerse ölebilir - 5


Doktorlar Chloe’nin durumunun nadir görülen ancak ciddi sonuçlar doğurabilecek türden olduğunu belirtiyor. Ağız Alerji Sendromu, özellikle çiğ meyve ve sebzelerdeki proteinlerin, polen alerjisi olan bireylerde bağışıklık sistemi tarafından yanlışlıkla tehlikeli olarak algılanmasıyla ortaya çıkıyor.

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