Genç kadın 20 yıldır bu tehlikeyle yaşıyor: Eğer 1 lokma meyve yerse ölebilir
İngiltere’de yaşayan Chloe Raisbeck isimli bir kadın, tam 20 yıldır meyve ve sebze tüketemiyor. Çünkü nadir görülen bir alerji nedeniyle bu besinlerden alacağı tek bir ısırık bile ölümcül sonuçlara yol açabilir.
30 yaşındaki işe alım danışmanı Raisbeck, 2005 yılında okulda şeftali yerken yaşadığı alerjik reaksiyon sonrası Ağız Alerji Sendromu teşhisi aldı. O günden beri meyve ve sebze tüketemiyor.
Raisbeck yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
“Hiçbir semptom yaşamadan meyve ve sebze yiyebiliyordum. Ama o şeftaliden bir ısırık aldığımda dudaklarım şişti, boğazım kaşındı. O andan itibaren yemekle ilişkim tamamen değişti.”