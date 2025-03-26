Genç kadınlarda otizm vakaları neden arttı?
Son yıllarda genç kadınlar arasında artışa geçen otizm vakaları, hastalığın daha çok erkeklerde ve çocuklarda görüldüğüne dair algıları yıktı. Good Health dergisinde yayımlanan yakın zamanlı bir analiz, kadınların otizm tanısıyla yüzleşmeden önce büyük içsel çatışmalar yaşadıklarını ortaya koydu.
"Dışarıda kalan kız'' ve ''Normalmiş gibi davranmak'' gibi ifadeler, otizmli kadınların teşhis konulmadan önceki hayatlarına dair güçlü kişisel tanımlamalarının sadece birkaçı. Bu tanımlar, nörolojik ve gelişimsel bozukluk yaşayan kadınların derin sosyal huzursuzluklarını ve görünür semptomlarını gizleme çabalarını da gözler önüne seriyor.