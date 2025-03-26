Genç kadınlarda otizm vakaları neden arttı?

Otizm spektrum bozukluğunu kesin olarak tespit edebilecek belirgin testler bulunmuyor. Teşhis, sıklıkla akıl sağlığı uzmanların gözlemleri doğrultusunda konuluyor. Tekrarlayan davranışlar, tuhaf ilgi alanları ve sosyal ilişkilerden kopukluk gibi semptomlar genellikle belirleyici kabul ediliyor ancak yine de tanı için daha detaylı analizler gerekebiliyor.

Vakaların son yıllarda kadınlar arasında artması ise dünya çapında yapılan bilimsel araştırmaların derinlik kazanması ve toplumsal farkındalığın artması gibi gerekçelerle açıklanabiliyor. Bu noktada kadınların, kendilerinde utandıkları özelliklerini ifade ederken eskiye göre daha cesur olmalarının da büyük payı var.